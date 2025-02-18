Лидер клуба застройщиков Екатеринбурга заявил о кризисе в отрасли

«Гильдия строителей Урала»: бизнес чувствует себя не очень хорошо

18 февраля 2025 в 13:15 Размер текста - 17 +

Трапезников считает, что кризис связан с кредитной ставкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строительная отрасль находится в кризисе, заявил на круглом столе президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников, передает корреспондент URA.RU. По словам Трапезникова, кредитная ставка в 25-28% — это не те условия, в которых бизнес может «нормально себя чувствовать». «Екатеринбург выигрывает конкуренцию в строительстве. И это чрезвычайно важно, это определяет, как мы пройдем этот кризис, который совершенно точно есть», — рассказал Трапезников на круглом столе застройщиков. По его словам, целый ряд крупных федеральных компаний чувствуют себя «не очень хорошо». Он добавил, что это связано с «аппетитом к риску» в отрасли, не только со стороны девелоперов, но и со стороны банков. «Все разумные пределы по количеству выданных кредитов превышены», — добавил президент «Гильдии строителей Урала». Ранее в Екатеринбурге подскочила стоимость одного квадратного метра в новостройках. Цена достигла 160 тыс. рублей, хотя годом ранее один «квадрат» стоил 143,8 тысячи рублей. При этом в 2024 году в регионах Уральского федерального округа построили 9,6 млн квадратных метров жилья. Это оказалось выше уровня 2023 года на 1,9% (тогда построили 9,4 млн кв. м. жилья). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительная отрасль находится в кризисе, заявил на круглом столе президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников, передает корреспондент URA.RU. По словам Трапезникова, кредитная ставка в 25-28% — это не те условия, в которых бизнес может «нормально себя чувствовать». «Екатеринбург выигрывает конкуренцию в строительстве. И это чрезвычайно важно, это определяет, как мы пройдем этот кризис, который совершенно точно есть», — рассказал Трапезников на круглом столе застройщиков. По его словам, целый ряд крупных федеральных компаний чувствуют себя «не очень хорошо». Он добавил, что это связано с «аппетитом к риску» в отрасли, не только со стороны девелоперов, но и со стороны банков. «Все разумные пределы по количеству выданных кредитов превышены», — добавил президент «Гильдии строителей Урала». Ранее в Екатеринбурге подскочила стоимость одного квадратного метра в новостройках. Цена достигла 160 тыс. рублей, хотя годом ранее один «квадрат» стоил 143,8 тысячи рублей. При этом в 2024 году в регионах Уральского федерального округа построили 9,6 млн квадратных метров жилья. Это оказалось выше уровня 2023 года на 1,9% (тогда построили 9,4 млн кв. м. жилья).