В Свердловской области пройдет марафон «Европа-Азия»: где искать старт и какие призы ждут

В Свердловской области 22 и 23 февраля пройдет марафон «Европа-Азия»

18 февраля 2025 в 18:36 Размер текста - 17 +

Участие в гонке платное (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области пройдет ежегодный лыжный марафон «Европа-Азия». Мероприятие рассчитано на два дня — 22 и 23 февраля. Старт пройдет на территории базы отдыха «Хрустальная» в Первоуральске, а некоторые спортсмены побегут до Екатеринбурга. Как зарегистрироваться, сколько стоит участие и какие призы ждут — в материале URA.RU. Как попасть Регистрация проходит на сайте спортивного движения Loppet. Подать заявку онлайн можно до 19 февраля: в полночь по Москве форма закроется. Также есть возможность записаться 21 и 22 февраля в гастромолле «Главный» или уже на старте. На данный момент в списке около 1000 участников, максимальное число слотов (мест на марафон) — 1200. Стартовый пакет Всем зарегистрировавшимся выдадут наборы, внутри — шапочка (цвет зависит от выбранной дистанции), сумка и номер участника. Выдавать наборы будут 21 и 22 февраля в гастромолле «Главный» с 11:00 до 20:00. Чтобы получить пакет, необходимо предоставить паспорт, медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях, полис ОМС или его заверенную копию, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал или распечатанную версию). Такие презенты ждут участников Скриншот пресс-конференции в ТАСС Сколько это стоит Участие в соревновании платное. Забег на лыжах на 5 км обойдется в 4500 рублей, на 25 и 50 км — 6000 рублей. В день гонки цена вырастет и составит 10 тысяч. Дети и участники СВО бегут бесплатно. Где пройдет и как добраться Будут бесплатные автобусы для спортсменов: в день получения стартового пакета необходимо записаться на трансфер у организаторов. 22 февраля автобус отправится в 8:00 от станции метро «Динамо» и от отеля «Коматек». Обратно людей повезут в 13:00 — до тех же точек, где была посадка. 23 февраля будут те же места посадки, но трансфер отправится в 9:00, также в 9:15 автобус заберет людей у отеля учебно-спортивной базы «Динамо». С 11:00 до 17:00 по наполняемости шаттл будет курсировать по следующему маршруту: ТРЦ «Мега» — УСБ «Динамо» — ТРЦ «МЕГА». В 11:30 автобус поедет от стартовой поляны до финиша на базе «Динамо», в 16:00 — на утренние точки посадки и до «Хрустальной». Дистанция Стартовая поляна находится недалеко от турбазы «Хрустальная» в Первоуральске. 22 февраля побегут те, кто выбрал слоты на 2, 5 или 25 км, в этот день участники завершат забег также возле турбазы. 23 февраля побегут желающие проверить себя на 50 км: финал гонки будет на спортивной базе «Динамо» (Московский тракт, 12 км). На всех дистанциях будут контрольные пункты, там можно найти спортивное питание и дежурных врачей. На финальной точке организуют горячее питание и чай. Призы Будет два призовых фонда, оба на 300 тысяч: первый — от партнеров марафона, второй — от организаторов гонки. Каждый участник гарантированно получит медаль, победителям дополнительно достанутся особые призы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области пройдет ежегодный лыжный марафон «Европа-Азия». Мероприятие рассчитано на два дня — 22 и 23 февраля. Старт пройдет на территории базы отдыха «Хрустальная» в Первоуральске, а некоторые спортсмены побегут до Екатеринбурга. Как зарегистрироваться, сколько стоит участие и какие призы ждут — в материале URA.RU. Регистрация проходит на сайте спортивного движения Loppet. Подать заявку онлайн можно до 19 февраля: в полночь по Москве форма закроется. Также есть возможность записаться 21 и 22 февраля в гастромолле «Главный» или уже на старте. На данный момент в списке около 1000 участников, максимальное число слотов (мест на марафон) — 1200. Всем зарегистрировавшимся выдадут наборы, внутри — шапочка (цвет зависит от выбранной дистанции), сумка и номер участника. Выдавать наборы будут 21 и 22 февраля в гастромолле «Главный» с 11:00 до 20:00. Чтобы получить пакет, необходимо предоставить паспорт, медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях, полис ОМС или его заверенную копию, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал или распечатанную версию). Участие в соревновании платное. Забег на лыжах на 5 км обойдется в 4500 рублей, на 25 и 50 км — 6000 рублей. В день гонки цена вырастет и составит 10 тысяч. Дети и участники СВО бегут бесплатно. Будут бесплатные автобусы для спортсменов: в день получения стартового пакета необходимо записаться на трансфер у организаторов. 22 февраля автобус отправится в 8:00 от станции метро «Динамо» и от отеля «Коматек». Обратно людей повезут в 13:00 — до тех же точек, где была посадка. 23 февраля будут те же места посадки, но трансфер отправится в 9:00, также в 9:15 автобус заберет людей у отеля учебно-спортивной базы «Динамо». С 11:00 до 17:00 по наполняемости шаттл будет курсировать по следующему маршруту: ТРЦ «Мега» — УСБ «Динамо» — ТРЦ «МЕГА». В 11:30 автобус поедет от стартовой поляны до финиша на базе «Динамо», в 16:00 — на утренние точки посадки и до «Хрустальной». Стартовая поляна находится недалеко от турбазы «Хрустальная» в Первоуральске. 22 февраля побегут те, кто выбрал слоты на 2, 5 или 25 км, в этот день участники завершат забег также возле турбазы. 23 февраля побегут желающие проверить себя на 50 км: финал гонки будет на спортивной базе «Динамо» (Московский тракт, 12 км). На всех дистанциях будут контрольные пункты, там можно найти спортивное питание и дежурных врачей. На финальной точке организуют горячее питание и чай. Будет два призовых фонда, оба на 300 тысяч: первый — от партнеров марафона, второй — от организаторов гонки. Каждый участник гарантированно получит медаль, победителям дополнительно достанутся особые призы.