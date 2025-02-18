В своих попытках предоставить Украине военную поддержку в рамках гарантий безопасности, Европа потерпит крах. Об этом пишет британская газета Guardian.
«Один из вариантов, который есть у Европы, — продолжать в одиночку, пытаясь вооружить и профинансировать попытку Украины оттеснить (силы РФ — ред.). Это обанкротит и без того неплатежеспособную Европу, это не поможет Украине и неизбежно заставит униженную Европу вернуться под каблук США», — говорится в материале журналистов. В целом авторы материала оценивает попытки Европы самостоятельно оказать военную помощь Украине как действия, ведущие к ее финансовому краху.
Недавно в Париже прошел экстренный саммит европейских лидеров, на котором обсуждалась ситуация, связанная с конфликтом в Украине. В ходе мероприятия главы государств не достигли консенсуса относительно отправки миротворческих сил в Украину для обеспечения безопасности страны. Тем временем, Соединенные Штаты и Россия проводят переговоры в Саудовской Аравии (Эр-Рияде) по урегулированию украинского кризиса, но представители Европейского Союза не были приглашены к участию в этих обсуждениях.
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