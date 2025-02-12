Как изменились цены в России в начале февраля

В период с 4 по 10 февраля 2025 года в России произошли изменения в ценах на различные группы товаров, включая продовольственные и непродовольственные товары. Согласно данным Росстата, большинство товаров демонстрировали рост цен, однако некоторые из них, например, куриные яйца и гречневая крупа, показали снижение стоимости.
«Цены снизились: на яйца куриные (-0,6%), крупу гречневую (-0,4%), муку пшеничную (-0,3%), мясо кур (-0,2%) и свинину (-0,1%)», — указывается в документе. Наиболее значительное увеличение цен наблюдалось на плодоовощную продукцию, где среднее повышение составило 1,1%. В частности, цены на огурцы выросли на 2,5%, на картофель — на 1,7%, а помидоры подорожали на 1,5%.
По данным Росстата, наблюдается рост стоимости проживания в гостиницах высшего класса (4*-5*) и путевок в санатории, а также увеличение тарифов на городской транспорт и коммунальные услуги. Средняя стоимость проживания в гостиницах 2*, хостелах и путевках в дома отдыха, пансионаты выросла на 0,6%, в гостиницах 4*-5* на 0,5% и путевках в санатории на 0,1%. Также изменились тарифы на проезд в троллейбусе на 0,3% и городском автобусе на 0,1%.
Было также зафиксировано изменение цен на медикаменты и непродовольственные товары первой необходимости. Основные изменения коснулись таких медикаментов, как корвалол, чья цена выросла на 0,6%, и нимесулид, который подорожал на 0,5%. Также отмечено повышение стоимости на активированный уголь, левомеколь и трекрезан на 0,4%, валидол на 0,3% и ренгалин на 0,1%, в то время как цена на пенталгин снизилась на 0,1%.
Кроме того, изменения цен затронули и непродовольственные товары. Так, зубные пасты подорожали на 0,8%, сухие корма для домашних животных на 0,4%, а мыло хозяйственное и щетки зубные увеличились в цене на 0,3%. В то же время наблюдалось снижение стоимости туалетного мыла на 0,4% и детских подгузников на 0,1%.
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