NBC: США могут включить в мирную сделку членство Украины в НАТО

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Автоматическое включение Украины в НАТО возможно в случае невыполнения Россией условий соглашения
Автоматическое включение Украины в НАТО возможно в случае невыполнения Россией условий соглашения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант внесения в мирное соглашение по Украине положения, предусматривающего автоматическое вступление страны в НАТО. Об этом сообщают американские чиновники. 

«Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, — это автоматически предоставить Украине членство в НАТО...», — передает телеканал NBC слова чиновников. Там уточнили, что это станет возможным в случае нарушения Российской Федерацией условий соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое согласие с тем, что Украина не должна вступать в НАТО. Он подчеркнул, что включение Украины в состав альянса является нецелесообразным, передает RT. Также президент России Владимир Путин ранее заявлял, что присоединение Украины к НАТО представляет собой угрозу безопасности России.

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Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант внесения в мирное соглашение по Украине положения, предусматривающего автоматическое вступление страны в НАТО. Об этом сообщают американские чиновники.  «Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, — это автоматически предоставить Украине членство в НАТО...», — передает телеканал NBC слова чиновников. Там уточнили, что это станет возможным в случае нарушения Российской Федерацией условий соглашения. Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое согласие с тем, что Украина не должна вступать в НАТО. Он подчеркнул, что включение Украины в состав альянса является нецелесообразным, передает RT. Также президент России Владимир Путин ранее заявлял, что присоединение Украины к НАТО представляет собой угрозу безопасности России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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