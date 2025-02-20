NBC: США могут включить в мирную сделку членство Украины в НАТО

Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант внесения в мирное соглашение по Украине положения, предусматривающего автоматическое вступление страны в НАТО. Об этом сообщают американские чиновники.
«Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, — это автоматически предоставить Украине членство в НАТО...», — передает телеканал NBC слова чиновников. Там уточнили, что это станет возможным в случае нарушения Российской Федерацией условий соглашения.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое согласие с тем, что Украина не должна вступать в НАТО. Он подчеркнул, что включение Украины в состав альянса является нецелесообразным, передает RT. Также президент России Владимир Путин ранее заявлял, что присоединение Украины к НАТО представляет собой угрозу безопасности России.
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