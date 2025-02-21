Белый дом раскрыл финальное решение Зеленского по минералам Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский подпишет соглашение с США по полезным минералам. Об этом заявил советник американского лидера Майк Уолтц. Еще в начале 2025 года американский глава Дональд Трамп изъявлял желание получить к ним доступ в обмен на военную помощь Украине.
«Послушайте, суть такова, что Зеленский подпишет эту сделку, и вы увидите это в ближайшем будущем, и это хорошо для Украины», — подчеркнул Уолтц во время «Конференции консервативных политических действий». Его слова передает ТАСС.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил намерение получить доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на предоставление помощи Киеву. Американский глава называл эту сделку одним из пунктов своего плана по предотвращению конфликта на Украине. Недавно во время Мюнхенской конференции Зеленский давал понять, что не будет подписывать с Вашингтоном соответствующее соглашение. В США назвали это решение недальновидным, передает 360.Ru. Штаты стремятся получить 50% украинских редкоземельных минералов, сообщает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.