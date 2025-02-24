ЕР рассказала об итогах трехлетней гуманитарной миссии в новые регионы

Партия «Единая Россия» за три года доставила свыше 340 тысяч тонн гуманитарной помощи на Донбасс и в Новороссию. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«За это время (за три года — прим. URA.RU) мы доставили 140 тысяч тонн гуманитарных грузов». Хотел сказать слова благодарности всем, кто включился в эту работу», — заявил Якушев, его слова опубликованы на сайте партии. Кроме того, накануне «Единая Россия» организовала отправку свыше 200 тонн гуманитарной помощи в новоприсоединенные регионы.
С первых дней специальной военной операции партия активно помогает эвакуированным из Донбасса и Новороссии, а также жителям, оставшимся в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Помощь включает в себя продукты питания, гигиенические товары, медикаменты, медицинское оборудование, строительные материалы и бытовую технику. По словам Якушева, партия продолжит предоставлять гуманитарную поддержку всем нуждающимся в полном объеме.
С начала спецоперации «Единая Россия» также оказывает поддержку военным на фронте. Для покупки специальных средств, таких как квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты, средства связи, тепловизоры, снаряжения было собрано почти 14 миллиардов рублей.
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