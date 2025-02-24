В Свердловской области отключат радио и телевидение

25 февраля 2025 в 10:12 Размер текста - 17 +

Сбои на теле- и радиоканалах будут несколько дней Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей Свердловской области предупредили о кратковременных сбоях в теле- и радиовещании с 25 по 28 февраля. Это связано с проведением профилактических работ на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения. Каналы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, не будут работать в Бисерти 25 февраля с 08:00 до 10:00. На следующий день с 09:00 до 15:00 сбои будут в Шали на РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение». На час раньше в Сухом Логе отключат каналы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волна» и «Слог ФМ». Профилактические работы на вышках 27 февраля проведут в Камышлове. Каналы РТРС-2 перестанут работать с 09:00 до 12:00. В Красноуфимске сбои ожидаются 28 февраля с 09:00 до 14:00 на каналах РТРС-1. К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Свердловской области предупредили о кратковременных сбоях в теле- и радиовещании с 25 по 28 февраля. Это связано с проведением профилактических работ на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения. Каналы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, не будут работать в Бисерти 25 февраля с 08:00 до 10:00. На следующий день с 09:00 до 15:00 сбои будут в Шали на РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение». На час раньше в Сухом Логе отключат каналы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волна» и «Слог ФМ». Профилактические работы на вышках 27 февраля проведут в Камышлове. Каналы РТРС-2 перестанут работать с 09:00 до 12:00. В Красноуфимске сбои ожидаются 28 февраля с 09:00 до 14:00 на каналах РТРС-1. К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.