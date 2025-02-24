24 февраля 2025

В Свердловской области отключат радио и телевидение

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбои на теле- и радиоканалах будут несколько дней Фото:

Жителей Свердловской области предупредили о кратковременных сбоях в теле- и радиовещании с 25 по 28 февраля. Это связано с проведением профилактических работ на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.

Каналы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, не будут работать в Бисерти 25 февраля с 08:00 до 10:00. На следующий день с 09:00 до 15:00 сбои будут в Шали на РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение». На час раньше в Сухом Логе отключат каналы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волна» и «Слог ФМ».

Профилактические работы на вышках 27 февраля проведут в Камышлове. Каналы РТРС-2 перестанут работать с 09:00 до 12:00. В Красноуфимске сбои ожидаются 28 февраля с 09:00 до 14:00 на каналах РТРС-1.

К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.

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Жителей Свердловской области предупредили о кратковременных сбоях в теле- и радиовещании с 25 по 28 февраля. Это связано с проведением профилактических работ на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения. Каналы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, не будут работать в Бисерти 25 февраля с 08:00 до 10:00. На следующий день с 09:00 до 15:00 сбои будут в Шали на РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение». На час раньше в Сухом Логе отключат каналы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волна» и «Слог ФМ». Профилактические работы на вышках 27 февраля проведут в Камышлове. Каналы РТРС-2 перестанут работать с 09:00 до 12:00. В Красноуфимске сбои ожидаются 28 февраля с 09:00 до 14:00 на каналах РТРС-1. К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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