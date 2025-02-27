«М.Видео» закрывается в национализированном Торговом центре в Челябинске

28 февраля 2025 в 10:34 Размер текста - 17 +

Торговый центр перешел в собственность региона в рамках национализации ЧЭМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Гипермаркет «М.Видео», проработавший в челябинском Торговом центре (ТЦ) 18 лет и являющийся одним из якорных арендаторов магазина, закроется 10 марта. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Группы «М.Видео-Эльдорадо». «В связи с переформатированием торгового центра на улице Каслинская, 64 в Челябинске магазин „М. Видео“ действительно прекращает работу», — сообщили в пресс-службе Группы «М.Видео-Эльдорадо», пишет сайт «74.ру». Посетители магазина рассказали о полупустых полках — магазин продает остатки, новый товар не завозится. ТЦ в Челябинске, ранее принадлежавший двум челябинским олигархам Александру Аристову и Юрию Антипову, перешел в собственность региона в декабре 2024 года в рамках национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Параллельно был запущен процесс перепрофилирования помещения в общественно-выставочное пространство, рассказал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк. В январе 2025 года со здания ТЦ сняли вывеску «Ариант» (компания принадлежала семье Аристовых и также была национализирована в 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ). Позднее арендаторы стали жаловаться на новое руководство ГБУ «Инновационный бизнес-инкубатор». В здании перебои с электричеством и интернетом, парковки чистят плохо, договоры на аренду не перезаключают, сообщили они. В ГБУ «Инновационный бизнес-инкубатор» рассказали, что предупреждали арендаторов о сбое в работе интернета, парковки чистят по графику, договоры продолжают действовать на тех же условиях. Первый ТЦ в Челябинске построили 50 лет назад, он был открыт 22 декабря 1975 года. Долгие годы ТЦ на Каслинской оставался крупнейшим магазином областного центра. После того как Антипов и Аристов в 2022 году разделили бизнес, магазин остался в их общей собственности. Часть площадей принадлежала Анитиповым, часть Аристовым. Вся информация о национализации ЧЭМК собрана в сюжете на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гипермаркет «М.Видео», проработавший в челябинском Торговом центре (ТЦ) 18 лет и являющийся одним из якорных арендаторов магазина, закроется 10 марта. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Группы «М.Видео-Эльдорадо». «В связи с переформатированием торгового центра на улице Каслинская, 64 в Челябинске магазин „М. Видео“ действительно прекращает работу», — сообщили в пресс-службе Группы «М.Видео-Эльдорадо», пишет сайт «74.ру». Посетители магазина рассказали о полупустых полках — магазин продает остатки, новый товар не завозится. ТЦ в Челябинске, ранее принадлежавший двум челябинским олигархам Александру Аристову и Юрию Антипову, перешел в собственность региона в декабре 2024 года в рамках национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Параллельно был запущен процесс перепрофилирования помещения в общественно-выставочное пространство, рассказал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк. В январе 2025 года со здания ТЦ сняли вывеску «Ариант» (компания принадлежала семье Аристовых и также была национализирована в 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ). Позднее арендаторы стали жаловаться на новое руководство ГБУ «Инновационный бизнес-инкубатор». В здании перебои с электричеством и интернетом, парковки чистят плохо, договоры на аренду не перезаключают, сообщили они. В ГБУ «Инновационный бизнес-инкубатор» рассказали, что предупреждали арендаторов о сбое в работе интернета, парковки чистят по графику, договоры продолжают действовать на тех же условиях. Первый ТЦ в Челябинске построили 50 лет назад, он был открыт 22 декабря 1975 года. Долгие годы ТЦ на Каслинской оставался крупнейшим магазином областного центра. После того как Антипов и Аристов в 2022 году разделили бизнес, магазин остался в их общей собственности. Часть площадей принадлежала Анитиповым, часть Аристовым. Вся информация о национализации ЧЭМК собрана в сюжете на URA.RU.