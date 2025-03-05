05 марта 2025

Уральский боец СВО год не может получить удостоверение ветерана боевых действий

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Солдата уволили со службы из-за серьезного ранения (архивное фото)
Солдата уволили со службы из-за серьезного ранения (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший участник спецоперации РФ на Украине из Слободо-Туринского района Свердловской области ровно год добивается оформления удостоверения ветерана боевых действий. Мужчину уволили со службы в январе 2024-го из-за серьезного ранения на фронте, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Интересно, что все выплаты по ранению Алексей получил. Здесь никаких нареканий. Но с УВБД возникли трудности. В течение года он четырежды обращался в местный военкомат. Последний раз — в ноябре. Безрезультатно», — написал Иванов в своем telegram-канале.

К делу подключили военную прокуратуру, по итогам проверки которой удостоверение для бойца направили в местный военкомат. По словам депутата, на данный момент документы солдат еще не получил.

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Бывший участник спецоперации РФ на Украине из Слободо-Туринского района Свердловской области ровно год добивается оформления удостоверения ветерана боевых действий. Мужчину уволили со службы в январе 2024-го из-за серьезного ранения на фронте, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Интересно, что все выплаты по ранению Алексей получил. Здесь никаких нареканий. Но с УВБД возникли трудности. В течение года он четырежды обращался в местный военкомат. Последний раз — в ноябре. Безрезультатно», — написал Иванов в своем telegram-канале. К делу подключили военную прокуратуру, по итогам проверки которой удостоверение для бойца направили в местный военкомат. По словам депутата, на данный момент документы солдат еще не получил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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