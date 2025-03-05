Уральский боец СВО год не может получить удостоверение ветерана боевых действий

Бывший участник спецоперации РФ на Украине из Слободо-Туринского района Свердловской области ровно год добивается оформления удостоверения ветерана боевых действий. Мужчину уволили со службы в январе 2024-го из-за серьезного ранения на фронте, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Интересно, что все выплаты по ранению Алексей получил. Здесь никаких нареканий. Но с УВБД возникли трудности. В течение года он четырежды обращался в местный военкомат. Последний раз — в ноябре. Безрезультатно», — написал Иванов в своем telegram-канале.
К делу подключили военную прокуратуру, по итогам проверки которой удостоверение для бойца направили в местный военкомат. По словам депутата, на данный момент документы солдат еще не получил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!