В зоне СВО боец из Прикамья под непрерывным обстрелом ВСУ спас раненых товарищей

Прикамский военнослужащий Алексей Снигирев, невзирая на обстрел противника, вынес из поврежденного вездехода двух военнослужащих. До этого боец обеспечил продвижение гранатометного расчета АГС-17 в окрестностях поселка Пушкино (ДНР). Об одном из боевых эпизодов в зоне конфликта URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Несмотря на интенсивный минометный обстрел и атаки БПЛА, боец из Прикамья в кротчайшие сроки разгрузил боеприпасы. Следом на мине подорвался один из российских мотовездеходов. Проигнорировав опасность, гвардии рядовой Снигирев ринулся к месту происшествия и, невзирая на продолжающийся огонь и дроны ВСУ, вынес из поврежденного транспорта двух раненых боевых товарищей. Он оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в тыл» — пояснили ветераны.
Снигирев отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ. Он решил участвовать в спецоперации в ноябре прошлого года.
URA.RU ранее писало о бойце из Перми, который спас от минометного обстрела группу разведчиков при подготовке к эвакуации. Военный из Чернушки эвакуировал экипаж подбитого танка под непрерывной атакой дронов-камикадзе. А пулеметчику из Кудымкара на мотоцикле удалось вывезти из зоны поражения раненых товарищей благодаря навыкам вождения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!