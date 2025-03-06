06 марта 2025

В зоне СВО боец из Прикамья под непрерывным обстрелом ВСУ спас раненых товарищей

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец служит по контракту в составе гранатометного расчета
Боец служит по контракту в составе гранатометного расчета Фото:

Прикамский военнослужащий Алексей Снигирев, невзирая на обстрел противника, вынес из поврежденного вездехода двух военнослужащих. До этого боец обеспечил продвижение гранатометного расчета АГС-17 в окрестностях поселка Пушкино (ДНР). Об одном из боевых эпизодов в зоне конфликта URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Несмотря на интенсивный минометный обстрел и атаки БПЛА, боец из Прикамья в кротчайшие сроки разгрузил боеприпасы. Следом на мине подорвался один из российских мотовездеходов. Проигнорировав опасность, гвардии рядовой Снигирев ринулся к месту происшествия и, невзирая на продолжающийся огонь и дроны ВСУ, вынес из поврежденного транспорта двух раненых боевых товарищей. Он оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в тыл» — пояснили ветераны.

Снигирев отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ. Он решил участвовать в спецоперации в ноябре прошлого года.

URA.RU ранее писало о бойце из Перми, который спас от минометного обстрела группу разведчиков при подготовке к эвакуации. Военный из Чернушки эвакуировал экипаж подбитого танка под непрерывной атакой дронов-камикадзе. А пулеметчику из Кудымкара на мотоцикле удалось вывезти из зоны поражения раненых товарищей благодаря навыкам вождения.

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Прикамский военнослужащий Алексей Снигирев, невзирая на обстрел противника, вынес из поврежденного вездехода двух военнослужащих. До этого боец обеспечил продвижение гранатометного расчета АГС-17 в окрестностях поселка Пушкино (ДНР). Об одном из боевых эпизодов в зоне конфликта URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «Несмотря на интенсивный минометный обстрел и атаки БПЛА, боец из Прикамья в кротчайшие сроки разгрузил боеприпасы. Следом на мине подорвался один из российских мотовездеходов. Проигнорировав опасность, гвардии рядовой Снигирев ринулся к месту происшествия и, невзирая на продолжающийся огонь и дроны ВСУ, вынес из поврежденного транспорта двух раненых боевых товарищей. Он оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в тыл» — пояснили ветераны. Снигирев отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ. Он решил участвовать в спецоперации в ноябре прошлого года. URA.RU ранее писало о бойце из Перми, который спас от минометного обстрела группу разведчиков при подготовке к эвакуации. Военный из Чернушки эвакуировал экипаж подбитого танка под непрерывной атакой дронов-камикадзе. А пулеметчику из Кудымкара на мотоцикле удалось вывезти из зоны поражения раненых товарищей благодаря навыкам вождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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