В Академическом микрорайоне Екатеринбурга по пешеходным зонам ночью разъезжают два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Они изначально вон в той зоне (чуть дальше места действия — прим. ред.) раскурочили все, ездили по горкам. Сейчас они решили сюда приехать», — рассказывает свидетель на видео. В комментариях к посту, выложенному в telegram-канале «Академический новости Екатеринбург» пишут, что машины ездят по пешеходным зонам не в первый раз. Жители негодуют, почему с этим ничего не делают правоохранительные органы.
Ранее в Академическом уже были замечены случаи необычного поведения водителей, включая дрифт маршрутки на улице Академика Ландау. Эти инциденты вызвали обсуждение в социальных сетях и внимание к вопросам безопасности и ответственности водителей в данном районе.
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