14 марта 2025

В Екатеринбурге машины ночью разъезжают по пешеходным зонам. Видео

В Академическом в Екатеринбурге ночью по пешеходным зонам разъезжают машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Две машины на пешеходной зоне были замечены жильцом соседнего дома
Две машины на пешеходной зоне были замечены жильцом соседнего дома Фото:

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга по пешеходным зонам ночью разъезжают два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Они изначально вон в той зоне (чуть дальше места действия — прим. ред.) раскурочили все, ездили по горкам. Сейчас они решили сюда приехать», — рассказывает свидетель на видео. В комментариях к посту, выложенному в telegram-канале «Академический новости Екатеринбург» пишут, что машины ездят по пешеходным зонам не в первый раз. Жители негодуют, почему с этим ничего не делают правоохранительные органы.

Ранее в Академическом уже были замечены случаи необычного поведения водителей, включая дрифт маршрутки на улице Академика Ландау. Эти инциденты вызвали обсуждение в социальных сетях и внимание к вопросам безопасности и ответственности водителей в данном районе.

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В Академическом микрорайоне Екатеринбурга по пешеходным зонам ночью разъезжают два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Они изначально вон в той зоне (чуть дальше места действия — прим. ред.) раскурочили все, ездили по горкам. Сейчас они решили сюда приехать», — рассказывает свидетель на видео. В комментариях к посту, выложенному в telegram-канале «Академический новости Екатеринбург» пишут, что машины ездят по пешеходным зонам не в первый раз. Жители негодуют, почему с этим ничего не делают правоохранительные органы. Ранее в Академическом уже были замечены случаи необычного поведения водителей, включая дрифт маршрутки на улице Академика Ландау. Эти инциденты вызвали обсуждение в социальных сетях и внимание к вопросам безопасности и ответственности водителей в данном районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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