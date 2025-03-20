Выявить онкологию на ранних стадиях челябинцам поможет искусственный интеллект

В Челябинске в центральной клинической медико-санитарной части для выявления онкологии на ранних стадиях начали применять сервис с искусственным интеллектом от компании из Санкт-Петербурга «ТехЛАБ». Это первый проект в регионе с подобными возможностями, рассказал главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко.
«Мы встретились с представителями компании, которые придумали проект, и решили реализовывать его на базе нашей поликлиники №2. Учитывая, что здесь есть свой центр амбулаторной онкологической помощи, и у нас большое количество пациентов. Многие из них приходят в поликлинику не подозревая, что у них есть симптомы онкологического заболевания. И даже, если из тысячи условно здоровых человек мы найдем одного человека, который имеет онкологическую патологию на нулевой стадии, это будет выигрышем», — рассказал Домашенко в телеграм-канале регионального минздрава.
Как объяснил менеджер по развитию бизнеса IT-компании «ТехЛАБ» Владимир Рудченко, искусственный интеллект в основе сервиса, применяемый в медсанчасти, оценивает самые разные симптомы. Всего более 80 позиций. Среди них потеря веса, утомляемость, повышенная температура, ночные поты, ощущение кома в горле. Также специалист отметил, что в дальнейшем появится в возможность фокусировать работу сервиса на тех видах рака, которые более характерны для климата и экологической обстановки конкретного региона.
Как отметили в ведомстве, каждый год в регионе выявляют более 19 000 случаев онкологических заболеваний. При этом 60% обнаруживают при прохождении профилактических осмотров и диспансеризации.
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