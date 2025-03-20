20 марта 2025

Выявить онкологию на ранних стадиях челябинцам поможет искусственный интеллект

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый год в регионе выявляют более 19 000 случаев онкологических заболеваний
Каждый год в регионе выявляют более 19 000 случаев онкологических заболеваний Фото:

В Челябинске в центральной клинической медико-санитарной части для выявления онкологии на ранних стадиях начали применять сервис с искусственным интеллектом от компании из Санкт-Петербурга «ТехЛАБ». Это первый проект в регионе с подобными возможностями, рассказал главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко.

«Мы встретились с представителями компании, которые придумали проект, и решили реализовывать его на базе нашей поликлиники №2. Учитывая, что здесь есть свой центр амбулаторной онкологической помощи, и у нас большое количество пациентов. Многие из них приходят в поликлинику не подозревая, что у них есть симптомы онкологического заболевания. И даже, если из тысячи условно здоровых человек мы найдем одного человека, который имеет онкологическую патологию на нулевой стадии, это будет выигрышем», — рассказал Домашенко в телеграм-канале регионального минздрава.

Как объяснил менеджер по развитию бизнеса IT-компании «ТехЛАБ» Владимир Рудченко, искусственный интеллект в основе сервиса, применяемый в медсанчасти, оценивает самые разные симптомы. Всего более 80 позиций. Среди них потеря веса, утомляемость, повышенная температура, ночные поты, ощущение кома в горле. Также специалист отметил, что в дальнейшем появится в возможность фокусировать работу сервиса на тех видах рака, которые более характерны для климата и экологической обстановки конкретного региона.

Как отметили в ведомстве, каждый год в регионе выявляют более 19 000 случаев онкологических заболеваний. При этом 60% обнаруживают при прохождении профилактических осмотров и диспансеризации.

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В Челябинске в центральной клинической медико-санитарной части для выявления онкологии на ранних стадиях начали применять сервис с искусственным интеллектом от компании из Санкт-Петербурга «ТехЛАБ». Это первый проект в регионе с подобными возможностями, рассказал главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко. «Мы встретились с представителями компании, которые придумали проект, и решили реализовывать его на базе нашей поликлиники №2. Учитывая, что здесь есть свой центр амбулаторной онкологической помощи, и у нас большое количество пациентов. Многие из них приходят в поликлинику не подозревая, что у них есть симптомы онкологического заболевания. И даже, если из тысячи условно здоровых человек мы найдем одного человека, который имеет онкологическую патологию на нулевой стадии, это будет выигрышем», — рассказал Домашенко в телеграм-канале регионального минздрава. Как объяснил менеджер по развитию бизнеса IT-компании «ТехЛАБ» Владимир Рудченко, искусственный интеллект в основе сервиса, применяемый в медсанчасти, оценивает самые разные симптомы. Всего более 80 позиций. Среди них потеря веса, утомляемость, повышенная температура, ночные поты, ощущение кома в горле. Также специалист отметил, что в дальнейшем появится в возможность фокусировать работу сервиса на тех видах рака, которые более характерны для климата и экологической обстановки конкретного региона. Как отметили в ведомстве, каждый год в регионе выявляют более 19 000 случаев онкологических заболеваний. При этом 60% обнаруживают при прохождении профилактических осмотров и диспансеризации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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