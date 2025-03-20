Глава оружейной фабрики в Златоусте прокомментировал информацию об уголовном деле в его отношении

Глава ООО «Оружейная фабрика «Златоуст» Трубин: «Мы не нарушали закон »

21 марта 2025 в 14:27 Размер текста - 17 +

Олег Трубин настаивает на своей невиновности Фото: Магнитогорская торгово-промышленная палата / http://mtpp74.ru/ Директор ООО «Оружейная фабрика „Златоуст“» (Челябинская область) Олег Трубин прокомментировал URA.RU информацию о возбуждении в его отношении уголовного дела. По его словам, они закон не нарушали. «Может путаница произошла. Про возбуждение уголовного дела я узнал из СМИ. На самом деле ничего такого не было. Да, у нас проводилась стандартная проверка со стороны ФСБ. Они смотрели наши документы, так как за нами закреплено 974 военное представительство Минобороны РФ, мы на гособоронзаказ работаем», — сообщил URA.RU Трубин. По его словам, при последней проверке им задавался вопрос про USB-диктофон, карточка которого выставлена на сайте компании. Он отметил, что фабрика приобрела его на других ресурсах и занималась его украшением. Но, как заявил Трубин, никаких изменений в конструкцию внесено не было. Директор считает, что закон они не нарушали. Между тем сразу несколько источников подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Трубина. По их словам, директор ознакомлен с постановлением. Дело возбуждено по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Директора подозревают в том, что в период с января 2020 года по октябрь 2024 года он организовал незаконное производство специальных технических средств в виде флеш-накопителей, предназначавшихся негласного получения и регистрации акустической информации. При этом никакой лицензии для этого он не имел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор ООО «Оружейная фабрика „Златоуст“» (Челябинская область) Олег Трубин прокомментировал URA.RU информацию о возбуждении в его отношении уголовного дела. По его словам, они закон не нарушали. «Может путаница произошла. Про возбуждение уголовного дела я узнал из СМИ. На самом деле ничего такого не было. Да, у нас проводилась стандартная проверка со стороны ФСБ. Они смотрели наши документы, так как за нами закреплено 974 военное представительство Минобороны РФ, мы на гособоронзаказ работаем», — сообщил URA.RU Трубин. По его словам, при последней проверке им задавался вопрос про USB-диктофон, карточка которого выставлена на сайте компании. Он отметил, что фабрика приобрела его на других ресурсах и занималась его украшением. Но, как заявил Трубин, никаких изменений в конструкцию внесено не было. Директор считает, что закон они не нарушали. Между тем сразу несколько источников подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Трубина. По их словам, директор ознакомлен с постановлением. Дело возбуждено по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Директора подозревают в том, что в период с января 2020 года по октябрь 2024 года он организовал незаконное производство специальных технических средств в виде флеш-накопителей, предназначавшихся негласного получения и регистрации акустической информации. При этом никакой лицензии для этого он не имел.