Глава оружейной фабрики в Златоусте прокомментировал информацию об уголовном деле в его отношении

Директор ООО «Оружейная фабрика „Златоуст“» (Челябинская область) Олег Трубин прокомментировал URA.RU информацию о возбуждении в его отношении уголовного дела. По его словам, они закон не нарушали.
«Может путаница произошла. Про возбуждение уголовного дела я узнал из СМИ. На самом деле ничего такого не было. Да, у нас проводилась стандартная проверка со стороны ФСБ. Они смотрели наши документы, так как за нами закреплено 974 военное представительство Минобороны РФ, мы на гособоронзаказ работаем», — сообщил URA.RU Трубин.
По его словам, при последней проверке им задавался вопрос про USB-диктофон, карточка которого выставлена на сайте компании. Он отметил, что фабрика приобрела его на других ресурсах и занималась его украшением. Но, как заявил Трубин, никаких изменений в конструкцию внесено не было. Директор считает, что закон они не нарушали.
Между тем сразу несколько источников подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Трубина. По их словам, директор ознакомлен с постановлением.
Дело возбуждено по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Директора подозревают в том, что в период с января 2020 года по октябрь 2024 года он организовал незаконное производство специальных технических средств в виде флеш-накопителей, предназначавшихся негласного получения и регистрации акустической информации. При этом никакой лицензии для этого он не имел.
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