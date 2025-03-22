Сербия извинилась перед РФ за антироссийскую резолюцию

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Вулин заявил, что Белград по ошибке проголосовал за антироссийскую резолюцию
Вулин заявил, что Белград по ошибке проголосовал за антироссийскую резолюцию Фото:

Вице-премьер Сербии Александр Вулин признал, что поддержка антироссийской резолюции по Украине на заседании Генеральной Ассамблеи ООН была ошибкой со стороны Сербии. Об этом он заявил на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

«Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена. Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей», — подчеркнул Вулин. Его слова приводит РИА Новости.

Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект, подготовленный Киевом с более чем 50 странами, проголосовали 93 государства, 18 выступили против, включая США, еще 65 воздержались. Резолюция требует от России «немедленно и безоговорочно» вывести свои вооруженные силы с украинской территории и прекратить боевые действия.

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Вице-премьер Сербии Александр Вулин признал, что поддержка антироссийской резолюции по Украине на заседании Генеральной Ассамблеи ООН была ошибкой со стороны Сербии. Об этом он заявил на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. «Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена. Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей», — подчеркнул Вулин. Его слова приводит РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект, подготовленный Киевом с более чем 50 странами, проголосовали 93 государства, 18 выступили против, включая США, еще 65 воздержались. Резолюция требует от России «немедленно и безоговорочно» вывести свои вооруженные силы с украинской территории и прекратить боевые действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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