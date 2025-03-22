Сербия извинилась перед РФ за антироссийскую резолюцию

Вице-премьер Сербии Александр Вулин признал, что поддержка антироссийской резолюции по Украине на заседании Генеральной Ассамблеи ООН была ошибкой со стороны Сербии. Об этом он заявил на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
«Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена. Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей», — подчеркнул Вулин. Его слова приводит РИА Новости.
Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект, подготовленный Киевом с более чем 50 странами, проголосовали 93 государства, 18 выступили против, включая США, еще 65 воздержались. Резолюция требует от России «немедленно и безоговорочно» вывести свои вооруженные силы с украинской территории и прекратить боевые действия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.