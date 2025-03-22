На Украине возможен военный переворот. Угроза политического бунта весьма ощутима, особенно если действующее правительство отступит от курса, желаемого националистами. Такое мнение озвучил профессор политических наук Университета Род-Айленда в США Николай Петро.
«Присутствует вполне осязаемая угроза для этого или следующего правительства Украины, что ему будет брошен вызов. Причем не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания», — предупредил Николай Петро в интервью для YouTube-канала Glenn Diesen.
Кроме того, Петро указал на раскол в среде украинских националистов и рост насилия в стране. По его словам, уже произошло несколько убийств политиков, в частности, Ирины Фарион и Демьяна Ганула, что свидетельствует о высоком уровне напряженности на Украине.
Как сообщало URA.RU ранее, среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского, может обсуждаться его устранение. Одним из возможных сценариев является бесследное исчезновение политика без выдвижения обвинений в его сторону. Также источники допускают, что жизнь Зеленского может оборваться в результате отравления ядом.
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