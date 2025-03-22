22 марта 2025

В США предупредили Зеленского о возможном военном перевороте

Профессор Петро: украинские националисты могут устроить военный переворот
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, stock
Зеленского предупредили о высокой политической напряженности и серьезных последствиях на Украине Фото:

На Украине возможен военный переворот. Угроза политического бунта весьма ощутима, особенно если действующее правительство отступит от курса, желаемого националистами. Такое мнение озвучил профессор политических наук Университета Род-Айленда в США Николай Петро.

«Присутствует вполне осязаемая угроза для этого или следующего правительства Украины, что ему будет брошен вызов. Причем не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания», — предупредил Николай Петро в интервью для YouTube-канала Glenn Diesen.

Кроме того, Петро указал на раскол в среде украинских националистов и рост насилия в стране. По его словам, уже произошло несколько убийств политиков, в частности, Ирины Фарион и Демьяна Ганула, что свидетельствует о высоком уровне напряженности на Украине.

Как сообщало URA.RU ранее, среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского, может обсуждаться его устранение. Одним из возможных сценариев является бесследное исчезновение политика без выдвижения обвинений в его сторону. Также источники допускают, что жизнь Зеленского может оборваться в результате отравления ядом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине возможен военный переворот. Угроза политического бунта весьма ощутима, особенно если действующее правительство отступит от курса, желаемого националистами. Такое мнение озвучил профессор политических наук Университета Род-Айленда в США Николай Петро. «Присутствует вполне осязаемая угроза для этого или следующего правительства Украины, что ему будет брошен вызов. Причем не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания», — предупредил Николай Петро в интервью для YouTube-канала Glenn Diesen. Кроме того, Петро указал на раскол в среде украинских националистов и рост насилия в стране. По его словам, уже произошло несколько убийств политиков, в частности, Ирины Фарион и Демьяна Ганула, что свидетельствует о высоком уровне напряженности на Украине. Как сообщало URA.RU ранее, среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского, может обсуждаться его устранение. Одним из возможных сценариев является бесследное исчезновение политика без выдвижения обвинений в его сторону. Также источники допускают, что жизнь Зеленского может оборваться в результате отравления ядом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...