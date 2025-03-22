В США предупредили Зеленского о возможном военном перевороте

Профессор Петро: украинские националисты могут устроить военный переворот

22 марта 2025 в 23:47 Размер текста - 17 +

Зеленского предупредили о высокой политической напряженности и серьезных последствиях на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине возможен военный переворот. Угроза политического бунта весьма ощутима, особенно если действующее правительство отступит от курса, желаемого националистами. Такое мнение озвучил профессор политических наук Университета Род-Айленда в США Николай Петро. «Присутствует вполне осязаемая угроза для этого или следующего правительства Украины, что ему будет брошен вызов. Причем не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания», — предупредил Николай Петро в интервью для YouTube-канала Glenn Diesen. Кроме того, Петро указал на раскол в среде украинских националистов и рост насилия в стране. По его словам, уже произошло несколько убийств политиков, в частности, Ирины Фарион и Демьяна Ганула, что свидетельствует о высоком уровне напряженности на Украине. Как сообщало URA.RU ранее, среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского, может обсуждаться его устранение. Одним из возможных сценариев является бесследное исчезновение политика без выдвижения обвинений в его сторону. Также источники допускают, что жизнь Зеленского может оборваться в результате отравления ядом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине возможен военный переворот. Угроза политического бунта весьма ощутима, особенно если действующее правительство отступит от курса, желаемого националистами. Такое мнение озвучил профессор политических наук Университета Род-Айленда в США Николай Петро. «Присутствует вполне осязаемая угроза для этого или следующего правительства Украины, что ему будет брошен вызов. Причем не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания», — предупредил Николай Петро в интервью для YouTube-канала Glenn Diesen. Кроме того, Петро указал на раскол в среде украинских националистов и рост насилия в стране. По его словам, уже произошло несколько убийств политиков, в частности, Ирины Фарион и Демьяна Ганула, что свидетельствует о высоком уровне напряженности на Украине. Как сообщало URA.RU ранее, среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского, может обсуждаться его устранение. Одним из возможных сценариев является бесследное исчезновение политика без выдвижения обвинений в его сторону. Также источники допускают, что жизнь Зеленского может оборваться в результате отравления ядом.