Российская делегация прибыла на место переговоров с США

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Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Риаде
Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Риаде Фото:
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Делегация России прибыла на место проведения переговоров с США. Встреча пройдет в одном из местных отелей, сообщает корреспондент РИА Новости. В состав российской делегации входят Григорий Карасин, председатель международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, ранее отметил, что участники делегации являются высококвалифицированными переговорщиками с значительным опытом, подчеркнув, что их назначение было личным решением президента Владимира Путина.

Саудовская служба государственной безопасности потребовала от журналистов покинуть место проведения встречи делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Делегация России прибыла на место проведения переговоров с США. Встреча пройдет в одном из местных отелей, сообщает корреспондент РИА Новости. В состав российской делегации входят Григорий Карасин, председатель международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, ранее отметил, что участники делегации являются высококвалифицированными переговорщиками с значительным опытом, подчеркнув, что их назначение было личным решением президента Владимира Путина. Саудовская служба государственной безопасности потребовала от журналистов покинуть место проведения встречи делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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