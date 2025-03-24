Российская делегация прибыла на место переговоров с США

Делегация России прибыла на место проведения переговоров с США. Встреча пройдет в одном из местных отелей, сообщает корреспондент РИА Новости. В состав российской делегации входят Григорий Карасин, председатель международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, ранее отметил, что участники делегации являются высококвалифицированными переговорщиками с значительным опытом, подчеркнув, что их назначение было личным решением президента Владимира Путина.
Саудовская служба государственной безопасности потребовала от журналистов покинуть место проведения встречи делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
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