Журналистов, приехавших на переговоры РФ и США, попросили уйти

Переговоры делегаций РФ и США пройдут в закрытом формате
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Саудовская служба государственной безопасности потребовала от журналистов покинуть место проведения встречи делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
«Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию гостиницы The Ritz-Carlton», — передает корреспондент агентства. Он добавил, что Сообщается, что переговоры между представителями России и США в Эр-Рияде, пройдут в закрытом формате.
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