Журналистов, приехавших на переговоры РФ и США, попросили уйти

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Переговоры делегаций РФ и США пройдут в закрытом формате
Переговоры делегаций РФ и США пройдут в закрытом формате Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Саудовская служба государственной безопасности потребовала от журналистов покинуть место проведения встречи делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию гостиницы The Ritz-Carlton», — передает корреспондент агентства. Он добавил, что Сообщается, что переговоры между представителями России и США в Эр-Рияде, пройдут в закрытом формате.

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Саудовская служба государственной безопасности потребовала от журналистов покинуть место проведения встречи делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию гостиницы The Ritz-Carlton», — передает корреспондент агентства. Он добавил, что Сообщается, что переговоры между представителями России и США в Эр-Рияде, пройдут в закрытом формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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