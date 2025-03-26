Борьба с конкурентами, завершение 20-летней войны: чем запомнится Куйвашев всей Свердловской области

Евгений Куйвашев ушел в отставку с поста губернатора Свердловской области

27 марта 2025 в 01:38 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев возглавил регион в 2012 году Фото: Илья Московец © URA.RU Евгений Куйвашев ушел в отставку после 13 лет работы на посту свердловского губернатора. За это время было многое: коренное изменение политического ландшафта, жесткие отставки и неожиданные назначения, внутриэлитные конфликты и крупные события, заставившие по-настоящему гордиться регионом, мощные ЧП. Эту — без преувеличения — эпоху будут осмыслять еще неделями и месяцами. Начнем. Куйвашев стал губернатором в мае 2012-го года на волне массового недовольства элит его предшественником — Александром Мишариным. Экс-губернатор приобрел славу авторитарного руководителя, игнорирующего мнения и советы окружающих. Его администрация на момент кадровой рокировки была на грани масштабных коррупционных скандалов. Силовики, в частности, намеревались начать проверку финансирования строительства комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО», было возбуждено дело о незаконных тратах на строительство школы в родном для Мишарина городе — Артемовском. Смена власти в Нижнем Тагиле и укрощение Носова Первым шагом нового губернатора стала смена власти в Нижнем Тагиле. Мэр Валентина Исаева находилась в конфликте с областными властями и была исключена из «Единой России». Новым главой стал Сергей Носов, выигравший выборы в статусе вице-губернатора — должность как раз ввел Куйвашев за несколько месяцев до этого. Евгению Куйвашеву и Сергею Носову в какой-то момент стало тесно в одном регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU Какое-то время администрации области и региона работали в полном согласии, затем начался острый спор по бюджетным вопросам. К началу 2014 года противостояние приобрело политический характер — когда Носов почти открыто объявил об амбициях на губернаторское кресло. Конфликт был купирован лишь в 2016 году благодаря включению Носова в состав Высшего совета «Единой России» — новые обязательства связали его требованием соблюдения партийной дисциплины, не допускающей никаких споров с губернатором. А окончательно интрига завершилась 2018 году, когда Носова все-таки назначили губернатором — правда, Магаданской области. Свержение Паслера В 2012 году свердловская элита поддержала курс, взятый Евгением Куйвашевым на обновление своей команды. Одним из популярных решений стало назначение председателем правительства Дениса Паслера. Уже в 2014-м тандем дал трещину из-за появления первых слухов о губернаторских амбициях главы правительства. Проведенная в конце 2016 года реформа структуры кабинета министров позволила губернатору избавиться от конкурента: его должность ликвидировали, Паслер ушел в бизнес. А сейчас меняет Куйвашева в Свердловской области. «Приручение» заксобрания Евгению Куйвашеву удалось ориентировать на себя депутатское большинство (фото от 2017 года) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Куйвашеву, когда он только пришел на пост, достался лояльный парламент. За его назначение в 2012 году проголосовали даже самые яркие оппозиционеры. Они увидели в новом главе региона человека, способного вывести область на новый уровень развития. Однако к осени 2012 года политическая идиллия начала разрушаться — недавним соратникам губернатора стало все сложнее попадать к нему на прием, общение свелось к минимуму. Обострение отношений областной администрации с Носовым и мэрией Екатеринбурга фактически раскололо заксо на несколько лагерей. Наиболее агрессивно вели себя лояльные екатеринбургским властям оппозиционеры, которые использовали депутатскую трибуну для резкой критики в адрес губернатора. При этом по итогам выборов 2016 года «Единая Россия» все равно получила в заксобрании абсолютное большинство голосов. К выборам 2021 года были допущены только те, кто в целом разделяли куйвашевский курс. Следующие выборы пройдут в 2026 году. Завершение войны «город-область», изгнание Тунгусова Куйвашев стал губернатором, закончившим войну между городом и областью, которая длилась почти 20 лет. Назначение в 2016 году Владимира Тунгусова, занимавшего тогда пост вице-мэра Екатеринбурга и считавшегося главным куратором конфликта, первым замом Куйвашева и руководителем его администрации было большим шагом в этом направлении. Потеплению отношений способствовала и частичная передача отобранных ранее у города полномочий, в том числе в сфере градостроительства. Следующим этапом в объединении «серого» и «белого» домов стали выборы в гордуму 2018 года. Губернатор технично выманил Владимира Тунгусова из администрации Фото: Александр Мамаев © URA.RU Куйвашеву удалось мобилизовать элиту на поддержку областного списка кандидатов. Тунгусов, пытавшийся сохранить контроль над городской властью, за спиной шефа организовал альтернативную кампанию. За два дня до голосования Куйвашев — как и в случае с Паслером — ликвидировал должность Тунгусова, вынудив его уйти, и фактически сделал персоной нон грата свердловской политики. Сразу после выборов мэром стал ориентированный на Куйвашева замгубернатора Александр Высокинский. По заданию шефа он стал зачищать коррумпированную администрацию от представителей старой команды. В 2020 году губернатор заменил Высокинского, который стал прислушиваться к советам тогдашнего полпреда президента в УрФО Николая Цуканова (был заподозрен в губернаторских амбициях), на еще более лояльного своего первого зама и друга Алексея Орлова. Высокинский осенью 2021-го перешел в Совет Федерации вместо экс-мэра Аркадия Чернецкого, а своего легендарного предшественника Эдуарда Росселя в сенате Куйвашев ротировал на Виктора Шептия. Сплочение мэров вокруг себя Сейчас нет ни одного мэра, который конфликтовал бы с главой региона или его близким кругом. На фото с Куйвашевым — глава Краснотурьинска Александр Устинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Куйвашеву удалось сплотить вокруг себя мэрский корпус. Главы городов и районов увидели в нем своего человека. Конфликты на перовых порах возникали лишь с руководителями муниципальных образований, избранными от оппозиционных партий, но они своевременно гасились. Попытка расшатать ситуацию была в 2015 году, когда пиарщики администрации Екатеринбурга под патронажем Тунгусова запустили кампанию «Область в огне». Координируемые руководителями мэрии представители оппозиционных партий обостряли социальную ситуацию в муниципалитетах. После этого в них организовывались серии митингов с требованием отставки губернатора. «Мэры в то время ждали поддержки со стороны администрации губернатора, какого-то политического решения, которое остановит эту вакханалию. Но вместо поддержки нас самих обвиняли в неспособности решить возникающие на нашей территории проблемы. В результате взаимопонимание с областной властью было потеряно», — рассказывал тогда глава одной из территорий. Обстановку впоследствии удалось стабилизировать. А отмена прямых выборов главы в большинстве городов лишь укрепила выстраиваемую Куйвашевым и его окружением вертикаль власти. Кстати, он — один из немногих российских губернаторов, кто стал устраивать раз в квартал большие тимбилдинги для мэров, в формате двухдневных сборов в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Формальная часть там совмещается с общением «без галстуков». Чемпионат мира по футболу Евгений Куйвашев был на всех матчах мундиаля. На фото также основатель РМК Игорь Алтушкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург стал одним из 11 городов, которые приняли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, до этого в России мундиали не проводились ни разу. Для города это стало большим толчком к развитию. Уже после окончания серии игр Куйвашев, подводя итоги, отмечал: чемпионат оставил городу и области богатое наследие — новые дороги, рестораны и отели, обновленный железнодорожный вокзал, аэропорт, тренировочные площадки для юных футболистов и реконструированный стадион центре города. «Свердловская область достойно выдержала проверку на качество приема гостей, транспортное обеспечение и безопасность», — указывал губернатор. Те две недели в июне 2018-го, когда Екатеринбург превратился в город-карнавал, до сих пор одни из самых ярких в воспоминаниях свердловчан. Конфликт с главным чекистом Считалось, что Александр Вяткин участвовал в интриге по смене губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Важным политическим сюжетом середины 2010-х были разногласия между Куйвашевым и руководителем УФСБ по региону Александром Вяткиным, они длились несколько лет. Ярким проявлением стали дела в отношении министров (в частности, транспорта — Александра Сидоренко). Из-за претензий УФСБ свои посты покинули вице-премьер Валентин Грипас и замглавы администрации Роман Масленников, под ударом оказался глава минздрава Аркадий Белявский. УФСБ активно отсылало в Москву «объективки» по ситуации в регионе. Контрмерой стала чистка областного правительства: ушли считавшиеся прикомандированными сотрудники силового ведомства среднего звена, а также глава счетной палаты Андрей Ефимов и глава МинВЭСа Андрей Соболев. Конфликт завершился в 2019 году. Сначала Куйвашев согласовал строительство нового корпуса УФСБ в центре Екатеринбурга, а потом Вяткина перевели на другую работу. Отношения с его преемником — Алексеем Зиновьевым — у губернатора складывались по-другому. Борьба с коронавирусом Евгению Куйвашеву приходилось принимать жесткие решения — вроде закрытия ТЦ и введения масочного режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пандемия коронавируса стала серьезнейшим испытанием для всей системы здравоохранения Свердловской области, это признавал сам Куйвашев, выступая в июне 2021 года перед депутатами заксобрания. Очень помогли современные методы диагностики и лечения, которые власти стали внедрять еще до ковида. При этом негативную роль оказал отток специалистов. «Что помогло справиться с этой бедой? Я много над этим думал. Мой ответ: это присущее нам, уральцам, чувство взаимовыручки. Конечно, Уралу, как и всем регионам, помогали оперативные решения президента России. Мобилизовались все государственные ведомства, службы, включились уральские меценаты. Огромную нагрузку на себя взяли доблестные врачи и волонтеры. Если бы не наша способность сплотиться, если бы не терпение, соучастность, не удалось бы справиться», — говорил он. Универсиада-2023 В 2019-м при поддержке президента РФ Владимира Путина Екатеринбург стал столицей Универсиады 2023 года. На подготовку к ней из бюджета выделили миллиарды, начались масштабные стройки. Нынешний Новокольцовский микрорайон, где сейчас находятся современный кампус УрФУ с общежитиями, Дворец водных видов спорта строились как раз к Универсиаде. Она в итоге не состоялась — из-за отказа международной федерации проводить крупные форумы в РФ после начала российской спецоперации на Украине. Но Екатеринбург принял Международный фестиваль университетского спорта. Масштаб, конечно, не тот, но Екатеринбург продолжил укреплять статус одного из спортивных центров страны. Перестройка команды после провальных выборов-2021 В последние годы Олег Чемезов стал ключевым игроком куйвашевской команды. На днях его лишили части полномочий Фото: Илья Московец © URA.RU Настоящей проверкой для губернатора стали выборы в Госдуму и заксобрание 2021 года. По слухам, бюджет кампании достигал миллиарда рублей (такого не было никогда прежде). Госдумский список «Единой России» набрал в Свердловской области 34,73% (65 место по стране). А по итогам выборов в заксобрание партия утратила квалифицированное большинство. ЕР получила 35,56% голосов — меньше, чем в 2016-м — и проиграла два одномандатных округа. Как итог: 33 мандата из 50. В обоих случаях списки возглавлял Куйвашев. После той кампании губернатор поменял главного по внутренней политике: Сергей Бидонько покинул пост вице-губернатора и перешел в федеральный парламент. А его место занял прежде «обычный» замгубернатора Олег Чемезов. И стал настоящим джокером кабмина, сосредоточив в своих руках также контроль над ключевыми финансовыми потоками. Все последующие кампании Чемезов проводил, не допуская к ресурсам доверенных политтехнологов шефа Рината Хазеева и Аксану Панову. Их влияние сократилось (но близость к губернатору не пропала). Яркое переизбрание в 2022-м Евгений Куйвашев продлил полномочия без особых проблем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мае 2022-го Путин одобрил поход Куйвашева на новый срок. На сентябрьских выборах губернатор набрал 65,78%. Самым ярким эпизодом той кампании была публичная перепалка — вероятно, спродюсированная как раз Пановой и Хазеевым — с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Куйвашев вступился, набрав дополнительные политические очки. По другой версии, в конфликте не было режиссуры. Ответ Пригожину от имени всей «гражданской» элиты В феврале 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о беспределе в Свердловской области — якобы в регионе отказываются с почестями хоронить бойцов его частной армии. И припомнил властям Екатеринбурга назначение директором Музея истории Игоря Пушкарева, который, по его версии, работал на зарубежные спецслужбы. Куйвашев ответил жестко. «Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — сказал он. Так жестко, как Куйвашев, Евгению Пригожину не отвечал никто из чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Это была первая серьезная реакция российского госслужащего на вмешательство Пригожина в управление регионами и в целом страной. Пригожин потом еще вспоминал, как во времена Великой Отечественной войны советское руководство расстреливало «региональных бюрократов», коими он считал Куйвашева и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. На этой Куйвашев уже не отвечал, и вскоре публичный конфликт исчерпался. Страшные лесные пожары весной 2023-го Евгений Куйвашев лично общался с погорельцами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Это было одним из главных испытаний для Куйвашева за все время его правления. Огонь практически полностью уничтожил поселки Сосьва и Таежный. Куйвашев приказал отстроить их заново, он лично выезжал к пострадавшим и был на связи с Путиным. Считается, что этот кризис глава региона отработал без нареканий со стороны федерального центра. Рекорд для Путина В марте 2024-го на президентских выборах областной штаб под руководством Куйвашева и Чемезова обеспечил действующему главе государства 82,10%. Такой поддержки власти в регионе, имеющем статус самого протестного в УрФО, еще не было. Обрушение дома в Нижнем Тагиле Тагильское ЧП стало большой личной трагедией для главы региона Фото: Илья Московец © URA.RU Крупнейшее ЧП в новейшей истории Свердловской области. 1 августа 2024-го в Нижнем Тагиле произошел взрыв в пятиэтажке, в результате один подъезд рухнул полностью. Погибли 11 человек, шестеро из них дети. Людей под завалами искали почти трое суток. Куйвашев оперативно приехал на место трагедии и пробыл там до поздней ночи, о ходе поисково-спасательной операции он отчитывался Путину. Взрыв был настолько сильным, что пострадали и соседние подъезды, поэтому дом приговорили к сносу. Началась большая работа с местными жителями — и теми, кто потерял близких, и теми, кто остался без жилья. Сразу же были организованы пункты временного размещения горожан, а спустя время власти начали выплачивать компенсации, причем не только на покупку нового жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евгений Куйвашев ушел в отставку после 13 лет работы на посту свердловского губернатора. За это время было многое: коренное изменение политического ландшафта, жесткие отставки и неожиданные назначения, внутриэлитные конфликты и крупные события, заставившие по-настоящему гордиться регионом, мощные ЧП. Эту — без преувеличения — эпоху будут осмыслять еще неделями и месяцами. Начнем. Куйвашев стал губернатором в мае 2012-го года на волне массового недовольства элит его предшественником — Александром Мишариным. Экс-губернатор приобрел славу авторитарного руководителя, игнорирующего мнения и советы окружающих. Его администрация на момент кадровой рокировки была на грани масштабных коррупционных скандалов. Силовики, в частности, намеревались начать проверку финансирования строительства комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО», было возбуждено дело о незаконных тратах на строительство школы в родном для Мишарина городе — Артемовском. Первым шагом нового губернатора стала смена власти в Нижнем Тагиле. Мэр Валентина Исаева находилась в конфликте с областными властями и была исключена из «Единой России». Новым главой стал Сергей Носов, выигравший выборы в статусе вице-губернатора — должность как раз ввел Куйвашев за несколько месяцев до этого. Какое-то время администрации области и региона работали в полном согласии, затем начался острый спор по бюджетным вопросам. К началу 2014 года противостояние приобрело политический характер — когда Носов почти открыто объявил об амбициях на губернаторское кресло. Конфликт был купирован лишь в 2016 году благодаря включению Носова в состав Высшего совета «Единой России» — новые обязательства связали его требованием соблюдения партийной дисциплины, не допускающей никаких споров с губернатором. А окончательно интрига завершилась 2018 году, когда Носова все-таки назначили губернатором — правда, Магаданской области. В 2012 году свердловская элита поддержала курс, взятый Евгением Куйвашевым на обновление своей команды. Одним из популярных решений стало назначение председателем правительства Дениса Паслера. Уже в 2014-м тандем дал трещину из-за появления первых слухов о губернаторских амбициях главы правительства. Проведенная в конце 2016 года реформа структуры кабинета министров позволила губернатору избавиться от конкурента: его должность ликвидировали, Паслер ушел в бизнес. А сейчас меняет Куйвашева в Свердловской области. Куйвашеву, когда он только пришел на пост, достался лояльный парламент. За его назначение в 2012 году проголосовали даже самые яркие оппозиционеры. Они увидели в новом главе региона человека, способного вывести область на новый уровень развития. Однако к осени 2012 года политическая идиллия начала разрушаться — недавним соратникам губернатора стало все сложнее попадать к нему на прием, общение свелось к минимуму. Обострение отношений областной администрации с Носовым и мэрией Екатеринбурга фактически раскололо заксо на несколько лагерей. Наиболее агрессивно вели себя лояльные екатеринбургским властям оппозиционеры, которые использовали депутатскую трибуну для резкой критики в адрес губернатора. При этом по итогам выборов 2016 года «Единая Россия» все равно получила в заксобрании абсолютное большинство голосов. К выборам 2021 года были допущены только те, кто в целом разделяли куйвашевский курс. Следующие выборы пройдут в 2026 году. Куйвашев стал губернатором, закончившим войну между городом и областью, которая длилась почти 20 лет. Назначение в 2016 году Владимира Тунгусова, занимавшего тогда пост вице-мэра Екатеринбурга и считавшегося главным куратором конфликта, первым замом Куйвашева и руководителем его администрации было большим шагом в этом направлении. Потеплению отношений способствовала и частичная передача отобранных ранее у города полномочий, в том числе в сфере градостроительства. Следующим этапом в объединении «серого» и «белого» домов стали выборы в гордуму 2018 года. Куйвашеву удалось мобилизовать элиту на поддержку областного списка кандидатов. Тунгусов, пытавшийся сохранить контроль над городской властью, за спиной шефа организовал альтернативную кампанию. За два дня до голосования Куйвашев — как и в случае с Паслером — ликвидировал должность Тунгусова, вынудив его уйти, и фактически сделал персоной нон грата свердловской политики. Сразу после выборов мэром стал ориентированный на Куйвашева замгубернатора Александр Высокинский. По заданию шефа он стал зачищать коррумпированную администрацию от представителей старой команды. В 2020 году губернатор заменил Высокинского, который стал прислушиваться к советам тогдашнего полпреда президента в УрФО Николая Цуканова (был заподозрен в губернаторских амбициях), на еще более лояльного своего первого зама и друга Алексея Орлова. Высокинский осенью 2021-го перешел в Совет Федерации вместо экс-мэра Аркадия Чернецкого, а своего легендарного предшественника Эдуарда Росселя в сенате Куйвашев ротировал на Виктора Шептия. Куйвашеву удалось сплотить вокруг себя мэрский корпус. Главы городов и районов увидели в нем своего человека. Конфликты на перовых порах возникали лишь с руководителями муниципальных образований, избранными от оппозиционных партий, но они своевременно гасились. Попытка расшатать ситуацию была в 2015 году, когда пиарщики администрации Екатеринбурга под патронажем Тунгусова запустили кампанию «Область в огне». Координируемые руководителями мэрии представители оппозиционных партий обостряли социальную ситуацию в муниципалитетах. После этого в них организовывались серии митингов с требованием отставки губернатора. «Мэры в то время ждали поддержки со стороны администрации губернатора, какого-то политического решения, которое остановит эту вакханалию. Но вместо поддержки нас самих обвиняли в неспособности решить возникающие на нашей территории проблемы. В результате взаимопонимание с областной властью было потеряно», — рассказывал тогда глава одной из территорий. Обстановку впоследствии удалось стабилизировать. А отмена прямых выборов главы в большинстве городов лишь укрепила выстраиваемую Куйвашевым и его окружением вертикаль власти. Кстати, он — один из немногих российских губернаторов, кто стал устраивать раз в квартал большие тимбилдинги для мэров, в формате двухдневных сборов в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Формальная часть там совмещается с общением «без галстуков». Екатеринбург стал одним из 11 городов, которые приняли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, до этого в России мундиали не проводились ни разу. Для города это стало большим толчком к развитию. Уже после окончания серии игр Куйвашев, подводя итоги, отмечал: чемпионат оставил городу и области богатое наследие — новые дороги, рестораны и отели, обновленный железнодорожный вокзал, аэропорт, тренировочные площадки для юных футболистов и реконструированный стадион центре города. «Свердловская область достойно выдержала проверку на качество приема гостей, транспортное обеспечение и безопасность», — указывал губернатор. Те две недели в июне 2018-го, когда Екатеринбург превратился в город-карнавал, до сих пор одни из самых ярких в воспоминаниях свердловчан. Важным политическим сюжетом середины 2010-х были разногласия между Куйвашевым и руководителем УФСБ по региону Александром Вяткиным, они длились несколько лет. Ярким проявлением стали дела в отношении министров (в частности, транспорта — Александра Сидоренко). Из-за претензий УФСБ свои посты покинули вице-премьер Валентин Грипас и замглавы администрации Роман Масленников, под ударом оказался глава минздрава Аркадий Белявский. УФСБ активно отсылало в Москву «объективки» по ситуации в регионе. Контрмерой стала чистка областного правительства: ушли считавшиеся прикомандированными сотрудники силового ведомства среднего звена, а также глава счетной палаты Андрей Ефимов и глава МинВЭСа Андрей Соболев. Конфликт завершился в 2019 году. Сначала Куйвашев согласовал строительство нового корпуса УФСБ в центре Екатеринбурга, а потом Вяткина перевели на другую работу. Отношения с его преемником — Алексеем Зиновьевым — у губернатора складывались по-другому. Пандемия коронавируса стала серьезнейшим испытанием для всей системы здравоохранения Свердловской области, это признавал сам Куйвашев, выступая в июне 2021 года перед депутатами заксобрания. Очень помогли современные методы диагностики и лечения, которые власти стали внедрять еще до ковида. При этом негативную роль оказал отток специалистов. «Что помогло справиться с этой бедой? Я много над этим думал. Мой ответ: это присущее нам, уральцам, чувство взаимовыручки. Конечно, Уралу, как и всем регионам, помогали оперативные решения президента России. Мобилизовались все государственные ведомства, службы, включились уральские меценаты. Огромную нагрузку на себя взяли доблестные врачи и волонтеры. Если бы не наша способность сплотиться, если бы не терпение, соучастность, не удалось бы справиться», — говорил он. В 2019-м при поддержке президента РФ Владимира Путина Екатеринбург стал столицей Универсиады 2023 года. На подготовку к ней из бюджета выделили миллиарды, начались масштабные стройки. Нынешний Новокольцовский микрорайон, где сейчас находятся современный кампус УрФУ с общежитиями, Дворец водных видов спорта строились как раз к Универсиаде. Она в итоге не состоялась — из-за отказа международной федерации проводить крупные форумы в РФ после начала российской спецоперации на Украине. Но Екатеринбург принял Международный фестиваль университетского спорта. Масштаб, конечно, не тот, но Екатеринбург продолжил укреплять статус одного из спортивных центров страны. Настоящей проверкой для губернатора стали выборы в Госдуму и заксобрание 2021 года. По слухам, бюджет кампании достигал миллиарда рублей (такого не было никогда прежде). Госдумский список «Единой России» набрал в Свердловской области 34,73% (65 место по стране). А по итогам выборов в заксобрание партия утратила квалифицированное большинство. ЕР получила 35,56% голосов — меньше, чем в 2016-м — и проиграла два одномандатных округа. Как итог: 33 мандата из 50. В обоих случаях списки возглавлял Куйвашев. После той кампании губернатор поменял главного по внутренней политике: Сергей Бидонько покинул пост вице-губернатора и перешел в федеральный парламент. А его место занял прежде «обычный» замгубернатора Олег Чемезов. И стал настоящим джокером кабмина, сосредоточив в своих руках также контроль над ключевыми финансовыми потоками. Все последующие кампании Чемезов проводил, не допуская к ресурсам доверенных политтехнологов шефа Рината Хазеева и Аксану Панову. Их влияние сократилось (но близость к губернатору не пропала). В мае 2022-го Путин одобрил поход Куйвашева на новый срок. На сентябрьских выборах губернатор набрал 65,78%. Самым ярким эпизодом той кампании была публичная перепалка — вероятно, спродюсированная как раз Пановой и Хазеевым — с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Куйвашев вступился, набрав дополнительные политические очки. По другой версии, в конфликте не было режиссуры. В феврале 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о беспределе в Свердловской области — якобы в регионе отказываются с почестями хоронить бойцов его частной армии. И припомнил властям Екатеринбурга назначение директором Музея истории Игоря Пушкарева, который, по его версии, работал на зарубежные спецслужбы. Куйвашев ответил жестко. «Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — сказал он. Это была первая серьезная реакция российского госслужащего на вмешательство Пригожина в управление регионами и в целом страной. Пригожин потом еще вспоминал, как во времена Великой Отечественной войны советское руководство расстреливало «региональных бюрократов», коими он считал Куйвашева и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. На этой Куйвашев уже не отвечал, и вскоре публичный конфликт исчерпался. Это было одним из главных испытаний для Куйвашева за все время его правления. Огонь практически полностью уничтожил поселки Сосьва и Таежный. Куйвашев приказал отстроить их заново, он лично выезжал к пострадавшим и был на связи с Путиным. Считается, что этот кризис глава региона отработал без нареканий со стороны федерального центра. В марте 2024-го на президентских выборах областной штаб под руководством Куйвашева и Чемезова обеспечил действующему главе государства 82,10%. Такой поддержки власти в регионе, имеющем статус самого протестного в УрФО, еще не было. Крупнейшее ЧП в новейшей истории Свердловской области. 1 августа 2024-го в Нижнем Тагиле произошел взрыв в пятиэтажке, в результате один подъезд рухнул полностью. Погибли 11 человек, шестеро из них дети. Людей под завалами искали почти трое суток. Куйвашев оперативно приехал на место трагедии и пробыл там до поздней ночи, о ходе поисково-спасательной операции он отчитывался Путину. Взрыв был настолько сильным, что пострадали и соседние подъезды, поэтому дом приговорили к сносу. Началась большая работа с местными жителями — и теми, кто потерял близких, и теми, кто остался без жилья. Сразу же были организованы пункты временного размещения горожан, а спустя время власти начали выплачивать компенсации, причем не только на покупку нового жилья.