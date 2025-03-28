В России могут подешеветь иномарки

Укрепление рубля и ожидания возвращения западных компаний могут стать поводом для снижения цен на автомобили зарубежного производства. В отличие от товаров повседневного спроса, покупку машин люди в сегодняшней ситуации вполне могут отложить, что повлияет на ценовую политику производителей, рассказала в интервью URA.RU ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева.
Пока цены на зарубежные товары ощутимо не снижаются, несмотря на рост курса российской валюты. Импорт по-прежнему дорогой из-за транзакционных издержек, объясняет эксперт. Однако уже в марте темп инфляции замедлился, и скорее всего этот тренд сохранится.
«Укрепление рубля может отразиться на ценах товаров не первой необходимости. Особенно дорогостоящих и товаров длительного пользования, потому что потребительская активность в их отношении охлаждается из-за ожидаемого снижения цен вследствие укрепления рубля, а также потенциального возвращения зарубежных производителей. К примеру, покупку автомобилей люди могут отложить, ожидая более выгодных условий и возвращения западных иномарок», — говорит Пырьева.
Между тем цены на импортные товары повседневного спроса вряд ли снизятся. Зарплаты россиян в последнее время продолжали расти на фоне низкого уровня безработицы в стране, поэтому спрос на эти категории сохранится.
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