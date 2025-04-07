Участник программы «Время героев» Артем Николаев стал зампредом правительства Пензенской области

Участник федеральной программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества и ветеран спецоперации Артем Николаев назначен заместителем председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Время героев». В новой роли Николаев будет курировать молодежную политику, вопросы помощи военнослужащим и сотрудничество с волонтерскими организациями.
«Кавалер двух орденов Мужества, участник программы „Время героев“ Артем Николаев назначен на должность заместителя председателя правительства Пензенской области», — написали на сайте программы. В мае 2024 года Николаев вошел в число 83 участников «Время героев», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным и осуществляется Высшей школой государственного управления Президентской академии.
Николаев будет отвечать за реализацию политики в сфере молодежи в регионе, а также за организацию гуманитарной и других видов поддержки наших военнослужащих во время специальной военной операции. Его обязанности включают взаимодействие с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями. Он также будет заниматься вопросами реабилитации бойцов, вернувшихся с фронта, и поддержкой их родственников совместно с фондом «Защитники Отечества».
Во время стажировки в правительстве Пензенской области Николаев активно занимался вопросами молодежной политики и военно-патриотического воспитания. «На стажировке в правительстве Пензенской области моим наставником был губернатор Олег Владимирович Мельниченко, мы сфокусировали направления деятельности на молодежной политике, военно-патриотическом воспитании, поддержке участников и ветеранов СВО и их семей», — отметил сам Николаев.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил уверенность в успехе Николаева на новом посту, подчеркнув его преданность и ответственность. Мельниченко заявил, что гордится тем, что является его наставником в программе. «Уверен, что он достойно проявит себя на новом месте работы», — заявил глава региона.
Артем Николаев, уроженец Пензы, родился в 1995 году. В 2018 году он успешно завершил обучение в Челябинском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил, известного как «Военно-воздушная академия». За время своей службы Николаев был удостоен высоких наград: он получил два ордена Мужества, медаль Нестерова и две медали «За отвагу». С мая 2024 года Николаев принимает активное участие в президентской программе «Время героев».
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