Захарова высмеяла главу МИД Польши, который не нашел добровольцев для войны с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что в Евросоюзе (ЕС) нет добровольцев, желающих отправиться на войну с Россией для защиты Украины. Об этом Захарова написала в соцсетях.
«Вот такие „гарантии безопасности“ от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о „западном курсе“», — написала Захарова. Ее пост опубликован в личном telegram-канале.
Ранее Сикорский поставил под вопрос готовность государств Европы предоставить Украине гарантии безопасности, которые бы обязывали их к военному вмешательству в случае нового конфликта. По его словам, если Киев получит гарантии безопасности, то Варшаве придется вступить в войну против России. Желающих воевать с РФ на данный момент глава МИД Польши «не видит».
