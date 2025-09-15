Захарова высмеяла главу МИД Польши, который не нашел добровольцев для войны с Россией

Захарова ответила на слова Сикорского об отсутствии в ЕС желающих воевать с РФ
Захарова ответила главе польского МИД
Захарова ответила главе польского МИД Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что в Евросоюзе (ЕС) нет добровольцев, желающих отправиться на войну с Россией для защиты Украины. Об этом Захарова написала в соцсетях.

«Вот такие „гарантии безопасности“ от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о „западном курсе“», — написала Захарова. Ее пост опубликован в личном telegram-канале.

Ранее Сикорский поставил под вопрос готовность государств Европы предоставить Украине гарантии безопасности, которые бы обязывали их к военному вмешательству в случае нового конфликта. По его словам, если Киев получит гарантии безопасности, то Варшаве придется вступить в войну против России. Желающих воевать с РФ на данный момент глава МИД Польши «не видит».

