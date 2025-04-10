«Уроки нападения»: депутат гордумы Челябинска Барбашин предложил новые меры для охраны школ

Тревожный инцидент с нападением на школу №145 в поселке Новосинеглазово (Челябинск) вновь поднял вопрос о безопасности детей в учебных заведениях. Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин в разговоре с URA.RU подчеркнул, что повысить уровень охраны можно с помощью современных технологий и строгой пропускной системы. Он также выразил благодарность учителям и ученику, оперативно задержавшим дебошира.
«Безусловно, необходимо тщательно проанализировать ситуацию и принять незамедлительные меры. Вопрос безопасности в школах, детских садах и учреждениях культуры — крайне важен и требует системного решения. Понятно, что охрана каждого объекта силами полиции или Росгвардии физически и финансово невозможна. Нужен комплексный план, включающий современные технологии, например, автоматизированный доступ, специальные пропуска и другие меры, препятствующие проникновению посторонних», — заявил Барбашин.
Депутат особо отметил героизм учителей и девятиклассника, которые встали на защиту детей, рискуя собой. Их мужество и самоотверженность заслуживают самой высокой оценки, подчеркнул Барбашин.
«Отдельно хочу отметить мужественный поступок ученика девятого класса. Его смелость и решительность достойны восхищения, ведь даже не каждый взрослый способен на такое», — сказал депутат.
Для детальной проработки плана усиления безопасности в учебных заведениях Барбашин пригласил всех неравнодушных к сотрудничеству на базе благотворительного фонда «Объединение.РФ», президентом которого он является. По словам депутата, только объединив усилия, можно создать эффективную систему защиты детей и сотрудников образовательных учреждений.
Инцидент произошел утром 10 апреля, когда 25-летний мужчина, как выяснилось, бывший ученик, ворвался в школу в поселке Новосинеглазово. Он сломал турникет, проник в кабинет директора и повредил технику. Задержать нарушителя до прибытия Росгвардии смогли учителя и ученик. По факту нападения СКР по региону начал проверку, а глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. По данным агентства, нападавший стоит на учете в психдиспансере. Подробности — в сюжете URA.RU.
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