Правила посадки помидоров в теплице: пошаговая инструкция для начинающих

Тепличные помидоры хороши тем, что урожай можно собирать уже в начале лета. Но чтобы его успешно вырастить, надо знать правила посадки и секреты уходы за рассадой. В беседе с корреспондентом URA.RU биолог Михаил Воробьев раскрыл секреты выращивания томатов в теплице.
Какие сорта помидоров подходят для теплиц
Требования к сортам помидоров для теплиц выше, чем для тех, что выращивают в грунте. Они должны быть устойчивы к недостатку света, высокой влажности воздуха, резким перепадам температуры, сообщил биолог Михаил Воробьев.
По его словам, универсального совета по выбору конкретных сортов помидоров, нет, так как все зависит от вкуса. Однако для выращивания помидоров в теплицах он советует выбирать индетерминантные сорта, то есть высокорослые, с неограниченным ростом.
«Срок развития низкорослых томатов короткий, поэтому их логично выращивать в открытом грунте. Можно выращивать низкорослые в теплице, но они не будут полностью реализовывать свой потенциал, так как они, как правило, не очень урожайные. Поэтому, если у вас есть теплица, то лучше выращивать высокорослые сорта», — посоветовал эксперт.
Советы по выращиванию рассады
Самое сложное в выращивании рассады в комнатных условиях — обеспечить растения светом, сообщил Михаил Воробьев. Поэтому он советует до середины апреля, пока не установится длинный день и солнечная погода, нужно делать досвечивание. Для этого могут применять различные лампы и светильники. При этом важно следить, чтобы освещалась не комната, а только растение.
Также эксперт рекомендует направлять солнечный свет на растения с помощью отражателей — фольги, блестящей пленки или отражателя для лобового стекла автомобиля. И, конечно, нужно поливать растения и проветривать комнату, чтобы температура воздуха не была слишком высокой.
Как вырастить рассаду дома: пошаговая инструкция
- На дно контейнера насыпьте небольшой слой дренажа – перлит, вермикулит или мелкий гравий.
- Заполните емкость грунтом – слой 5-6 см и пролейте водой.
- На поверхности сделать канавки с промежутками 4 см и глубиной около 1 см.
- В канавки разложить семена на расстоянии 3 см друг от друга.
- Когда вырастет 2–3 листа, рассаду томатов пикируют в емкости большего размера.
- Во время пикировки (и дальнейшей пересадки рассады) досыпайте немного свежего грунта.
- Когда корневая система освоит весь объем грунта и начнет прорастать сквозь дренажные отверстия, растения переселяют в постоянные горшки объемом 2-4 литра.
Как подготовить рассаду к пересадке в теплицу
Высаживая рассаду в теплицу, нужно учитывать, в каких условиях она выросла. Если ее выращивали в домашних условиях на подоконнике, то значит, она получала небольшое количество ультрафиолета, сообщил биолог Михаил Воробьев. По его словам, в этом случае перед пересадкой в теплицу рассаду нужно закалять, приучать к открытому воздуху.
«Если рассаду сразу высадить в открытое место на улицу, то она может получить солнечный ожог. Поэтому рассаду нужно закалять, чтобы был и ультрафиолет, и легкое движение воздуха. При полном штиле растения не экономят влагу, а испаряют. А защитных механизмов для удержания влаги внутри молодого листа нет. Таким образом растение может погибнуть», — заявил эксперт.
Специалист посоветовал во время выращивания рассады в домашних условиях периодически открывать окна или выставлять на балкон. Таким образом растение будет дышать и впитывать ультрафиолет.
Когда высаживать рассаду помидоров в теплицу, чем удобрять
Рассаду помидоров следует высаживать в теплицу, когда закончатся последние заморозки. Для условий средней полосы России это период с 10 по 15 мая, сообщил Михаил Воробьев.
По его словам, высадку можно осуществить на неделю раньше, если есть возможность обогревать теплицу. Садоводы обычно используют для этого печное или газовое отопление, электрический или водяной обогрев.
Биолог отметил, что перед высаживанием рассады в теплицу, под каждый росток формируется лунка, куда бросают щепотку комплексного минерального удобрения. По его словам, этого удобрения для рассады помидоров достаточно.
«Помидорам в отличие, например, от огурцов, не нужна очень плодородная почва, иначе у них будет активно развиваться надземная часть в ущерб цветам и плодам. Поэтому обычно интенсивное удобрение помидоров начинают после формирования плодов», — отметил эксперт.
Как подготовить грядки в теплице: пошаговая инструкция
Грядки в теплице нужно расположить так, чтобы в утренние часы они были освещены.
- Грядки делают шириной 75-80 см и оставляют дорожку шириной от 30 до 60 см.
- Из-за возможных похолоданий, грядки лучше делать высокими 35-40 см.
- Томаты любят питательную почву, поэтому необходимо высаживать их в смесь перегноя и верхнего слоя огородной почвы, смешанных в равных пропорциях.
- Почву увлажнить и оставить до высадки рассады.
Как пересадить рассаду в теплицу: пошаговая инструкция
По словам специалиста, в теплицу желательно высаживать окрепшую рассаду, с развитой корневой системой. Растения должны пройти двухнедельную процедуру закалки, и на каждом ростке должно быть 4-8 листьев.
- К посадке можно приступать, когда воздух в теплице прогреется до 17 градусов.
- Грунт должен прогреться до 13 градусов на глубине 10 см. Замерить температуру почвы можно обычным термометром.
- За неделю до пересадки на расстоянии 40-50 см друг от друга сделать лунки глубиной около 20 см.
- Перед посадкой в готовые лунки внесите удобрения и хорошо полейте.
- При посадке аккуратно извлекайте рассаду из горшочка, стараясь не повредить земляной ком.
- После посадки необходимо уплотнить почву и подвязать неустойчивые растения. Остальные ростки пока подвязывать не нужно.
Уход за помидорами после высадки в теплицу
Через неделю после высадки рассады помидоров в теплицу необходимо произвести рыхление земли. По словам эксперта, это необходимо для поступления к корням кислорода. Спустя 10 дней кусты подкармливают раствором кальциевой селитры и их можно подвязать к шпалере. Кроме того, помидоры в теплице нужно защищать от яркого солнца и возможных ночных заморозков укрывным материалом.
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