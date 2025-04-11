После публикации URA.RU прокуратура проверит жалобы на воспитателя челябинского детсада

Прокуратура проверит челябинский детсад после жалоб родителей на воспитателя
© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц детского сада
В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц детского сада Фото:

После публикации URA.RU прокуратура проверит жалобы родителей на воспитателя челябинского детского сада №221. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Родители обвинили женщину в жестоком обращении с детьми.

«Прокуратурой города организована проверка по информации СМИ о жалобах родителей на действия воспитателя детского сада. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В рамках проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.

Родители воспитанников детского сада №221 ранее пожаловались на террор со стороны воспитателя. Женщина систематически избивает детей и натравливает их друг на друга, сообщили родители URA.RU. Из-за чего дети боятся ходить в детский сад.

Другая мать вступилась за воспитательницу. Сотрудница заступается за детей и пытается уладить конфликты между ними, а жалобы на избиения не имеют оснований, сообщила она.

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После публикации URA.RU прокуратура проверит жалобы родителей на воспитателя челябинского детского сада №221. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Родители обвинили женщину в жестоком обращении с детьми. «Прокуратурой города организована проверка по информации СМИ о жалобах родителей на действия воспитателя детского сада. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В рамках проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения. Родители воспитанников детского сада №221 ранее пожаловались на террор со стороны воспитателя. Женщина систематически избивает детей и натравливает их друг на друга, сообщили родители URA.RU. Из-за чего дети боятся ходить в детский сад. Другая мать вступилась за воспитательницу. Сотрудница заступается за детей и пытается уладить конфликты между ними, а жалобы на избиения не имеют оснований, сообщила она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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