После публикации URA.RU прокуратура проверит жалобы на воспитателя челябинского детсада

После публикации URA.RU прокуратура проверит жалобы родителей на воспитателя челябинского детского сада №221. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Родители обвинили женщину в жестоком обращении с детьми.
«Прокуратурой города организована проверка по информации СМИ о жалобах родителей на действия воспитателя детского сада. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В рамках проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.
Родители воспитанников детского сада №221 ранее пожаловались на террор со стороны воспитателя. Женщина систематически избивает детей и натравливает их друг на друга, сообщили родители URA.RU. Из-за чего дети боятся ходить в детский сад.
Другая мать вступилась за воспитательницу. Сотрудница заступается за детей и пытается уладить конфликты между ними, а жалобы на избиения не имеют оснований, сообщила она.
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