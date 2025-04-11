11 апреля 2025

Губернатор Текслер поблагодарил челябинского учителя за победу в конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер отметил заслуги челябинского учителя
Алексей Текслер отметил заслуги челябинского учителя Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер адресовал поздравления преподавателю истории и обществознания образовательного центра №5. Челябинец Алексей Сычев стал победителем ХХ Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», сообщали пресс-служба главы региона.

«Особую ценность этому триумфу придает тот факт, что вы стали абсолютным победителем в номинации „Молодые учителя“, где была наивысшая степень конкуренции. Горжусь, что представитель педагогического сообщества Южного Урала, потомственный учитель, выпускник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета вошел в историю, став лучшим молодым учителем России», — говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал учителю новых профессиональных побед. Глава региона добавил, что ценит интерес молодых педагогов к работе в образовательных учреждениях области.

Как URA.RU писало ранее, умения Алексея Сычева оценивали в номинации для молодых педагогов. Он представил на суд жюри свои профессиональные наработки.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер адресовал поздравления преподавателю истории и обществознания образовательного центра №5. Челябинец Алексей Сычев стал победителем ХХ Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», сообщали пресс-служба главы региона. «Особую ценность этому триумфу придает тот факт, что вы стали абсолютным победителем в номинации „Молодые учителя“, где была наивысшая степень конкуренции. Горжусь, что представитель педагогического сообщества Южного Урала, потомственный учитель, выпускник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета вошел в историю, став лучшим молодым учителем России», — говорится в поздравлении. Губернатор пожелал учителю новых профессиональных побед. Глава региона добавил, что ценит интерес молодых педагогов к работе в образовательных учреждениях области. Как URA.RU писало ранее, умения Алексея Сычева оценивали в номинации для молодых педагогов. Он представил на суд жюри свои профессиональные наработки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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