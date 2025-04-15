ВС РФ взяли под огневой контроль все пути отхода группировки ВСУ из Горналя

Российские военные успешно установили огневой контроль над всеми путями отхода украинской группировки из поселка Горналь в Курской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Установлен огневой контроль над всеми их [ВСУ] путями [отхода из Горналя]», — сказал собеседник агентства ТАСС.
На территории Курской области продолжаются боевые действия за контроль над последними населенными пунктами — это село Горналь и хутор Олешня. ВС РФ наносят серьезный урон украинским войскам.
Сообщалось, что противник в качестве боевой позиции использовал старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале, из-за его толстых стен и подвалов. Однако сейчас военные противника пытаются сбежать с территории монастыря.
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