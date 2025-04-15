ВС РФ взяли под огневой контроль все пути отхода группировки ВСУ из Горналя

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ВС РФ заблокировали ВСУ в Горнале (Курская область), у противника нет путей отхода
ВС РФ заблокировали ВСУ в Горнале (Курская область), у противника нет путей отхода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные успешно установили огневой контроль над всеми путями отхода украинской группировки из поселка Горналь в Курской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Установлен огневой контроль над всеми их [ВСУ] путями [отхода из Горналя]», — сказал собеседник агентства ТАСС.

На территории Курской области продолжаются боевые действия за контроль над последними населенными пунктами — это село Горналь и хутор Олешня. ВС РФ наносят серьезный урон украинским войскам.

Сообщалось, что противник в качестве боевой позиции использовал старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале, из-за его толстых стен и подвалов. Однако сейчас военные противника пытаются сбежать с территории монастыря.

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Российские военные успешно установили огневой контроль над всеми путями отхода украинской группировки из поселка Горналь в Курской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «Установлен огневой контроль над всеми их [ВСУ] путями [отхода из Горналя]», — сказал собеседник агентства ТАСС. На территории Курской области продолжаются боевые действия за контроль над последними населенными пунктами — это село Горналь и хутор Олешня. ВС РФ наносят серьезный урон украинским войскам. Сообщалось, что противник в качестве боевой позиции использовал старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале, из-за его толстых стен и подвалов. Однако сейчас военные противника пытаются сбежать с территории монастыря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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