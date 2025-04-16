Свердловский депутат Госдумы отправил на море подростков из обстреливаемой донецкой Горловки

Депутат Госдумы Бидонько организовал отдых в Анапе для донецких подростков
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Сергей Бидонько работает депутатом с 2021 года
Сергей Бидонько работает депутатом с 2021 года Фото:

Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько организовал отдых на Черном море для старшеклассников и студентов младших курсов вузов из Горловки в ДНР, которую до сих пор обстреливают ВСУ. С просьбой о помощи на Бидонько вышел глава Горловки Иван Приходько, рассказал депутат на своей странице «ВКонтакте».

«Горловка постоянно находится под обстрелами, жители, в особенности дети, нуждаются в оздоровительных мероприятиях за пределами города. После обращения Ивана Сергеевича незамедлительно организовал помощь, и уже в апреле дети отправятся на море. Выражаю надежду, что эта поездка пойдет им на пользу!», — написал Бидонько.

Он регулярно оказывает помощь и землякам. В прошлом году к Бидонько обратились военнослужащие из его родного Карпинска с просьбой купить средства радиоэлектронной борьбы и отправить на линию боевого соприкосновения. Кроме того, он помог раненому в зоне СВО бойцу из Свердловской области вернуться в Екатеринбург на реабилитацию, так как в госпитале в ЛНР, куда тот попал, условий для полноценного лечения не было. И принял участие в благотворительной акции «Единой России» «Тепло для Героя», передав на фронт гуманитарную помощь — продукты, вещи, средства личной гигиены.

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Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько организовал отдых на Черном море для старшеклассников и студентов младших курсов вузов из Горловки в ДНР, которую до сих пор обстреливают ВСУ. С просьбой о помощи на Бидонько вышел глава Горловки Иван Приходько, рассказал депутат на своей странице «ВКонтакте». «Горловка постоянно находится под обстрелами, жители, в особенности дети, нуждаются в оздоровительных мероприятиях за пределами города. После обращения Ивана Сергеевича незамедлительно организовал помощь, и уже в апреле дети отправятся на море. Выражаю надежду, что эта поездка пойдет им на пользу!», — написал Бидонько. Он регулярно оказывает помощь и землякам. В прошлом году к Бидонько обратились военнослужащие из его родного Карпинска с просьбой купить средства радиоэлектронной борьбы и отправить на линию боевого соприкосновения. Кроме того, он помог раненому в зоне СВО бойцу из Свердловской области вернуться в Екатеринбург на реабилитацию, так как в госпитале в ЛНР, куда тот попал, условий для полноценного лечения не было. И принял участие в благотворительной акции «Единой России» «Тепло для Героя», передав на фронт гуманитарную помощь — продукты, вещи, средства личной гигиены.
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