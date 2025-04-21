В трех российских городах пройдут заупокойные мессы по Папе Римскому

В России пройдут заупокойные мессы по факту смерти Франциска
новость из сюжетаУмер Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. В связи с этим в Калининграде, Петербурге и Москве пройдут заупокойные мессы. Об этом сообщил архиепископ Паоло Пецци.
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«Торжественные заупокойные мессы по Папе Римскому Франциску пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде», — заявил Пецци. Информацию передает РИА Новости. Также известно, что вечером 22 апреля будет констатирована смерть понтифика и его тело поместят в гроб.
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