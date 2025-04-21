В трех российских городах пройдут заупокойные мессы по Папе Римскому

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В России пройдут заупокойные мессы по факту смерти Франциска
В России пройдут заупокойные мессы по факту смерти Франциска Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. В связи с этим в Калининграде, Петербурге и Москве пройдут заупокойные мессы. Об этом сообщил архиепископ Паоло Пецци.

«Торжественные заупокойные мессы по Папе Римскому Франциску пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде», — заявил Пецци. Информацию передает РИА Новости. Также известно, что вечером 22 апреля будет констатирована смерть понтифика и его тело поместят в гроб.  

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Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. В связи с этим в Калининграде, Петербурге и Москве пройдут заупокойные мессы. Об этом сообщил архиепископ Паоло Пецци. «Торжественные заупокойные мессы по Папе Римскому Франциску пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде», — заявил Пецци. Информацию передает РИА Новости. Также известно, что вечером 22 апреля будет констатирована смерть понтифика и его тело поместят в гроб.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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