Патрушев: Россия ответит Западу на попытку устроить морскую блокаду

Россия примет ответные меры в связи с попытками организации морской блокады, которые инициируются Великобританией и государствами Евросоюза (ЕС). Об этом рассказал помощник президента России и глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны», — сообщил Патрушев в интервью газете «Коммерсант». Также он добавил, что в случае, если дипломатические и юридические методы не приведут к желаемым результатам, безопасность российских судов будет гарантирована силами Военно-морского флота РФ. Лидерам в Лондоне и Брюсселе Патрушев посоветовал ясно осознавать этот факт.
Ранее Патрушев осудил решение Эстонии топить в Балтийском море чужие суда, вызывающие подозрения, передает телеканал 360. Такую идею он назвал «отвратительной».
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