Патрушев: Россия ответит Западу на попытку устроить морскую блокаду

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Патрушев считает, что Великобритании и странам ЕС не стоит пытаться устроить России морскую блокаду
Патрушев считает, что Великобритании и странам ЕС не стоит пытаться устроить России морскую блокаду Фото:

Россия примет ответные меры в связи с попытками организации морской блокады, которые инициируются Великобританией и государствами Евросоюза (ЕС). Об этом рассказал помощник президента России и глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны», — сообщил Патрушев в интервью газете «Коммерсант». Также он добавил, что в случае, если дипломатические и юридические методы не приведут к желаемым результатам, безопасность российских судов будет гарантирована силами Военно-морского флота РФ. Лидерам в Лондоне и Брюсселе Патрушев посоветовал ясно осознавать этот факт.

Ранее Патрушев осудил решение Эстонии топить в Балтийском море чужие суда, вызывающие подозрения, передает телеканал 360. Такую идею он назвал «отвратительной». 

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Россия примет ответные меры в связи с попытками организации морской блокады, которые инициируются Великобританией и государствами Евросоюза (ЕС). Об этом рассказал помощник президента России и глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев. «Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны», — сообщил Патрушев в интервью газете «Коммерсант». Также он добавил, что в случае, если дипломатические и юридические методы не приведут к желаемым результатам, безопасность российских судов будет гарантирована силами Военно-морского флота РФ. Лидерам в Лондоне и Брюсселе Патрушев посоветовал ясно осознавать этот факт. Ранее Патрушев осудил решение Эстонии топить в Балтийском море чужие суда, вызывающие подозрения, передает телеканал 360. Такую идею он назвал «отвратительной». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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