Российский ударный беспилотник «Дань-М» становится эффективным инструментом истощения западных систем противовоздушной обороны. Об этом заявил обозреватель американского журнала Брэндон Вайхерт.
«Действуя вне досягаемости переносных зенитно-ракетных комплексов, „Дань-М“ вынуждает Украину использовать дорогостоящие средства защиты, такие как NASAMS или IRIS-T, истощая запасы этих сложных и дорогих западных систем ПВО», — сказал Вайхерт. Новость опубликована на сайте журнала The National Interest.
Эксперт подчеркнул, что беспилотник «Дань-М» изначально создавался как летающая мишень, имитирующая современные крылатые ракеты, однако в процессе эксплуатации превратился в недорогой способ нанесения урона противнику. Оснащенный турбореактивным двигателем аппарат способен находиться в воздухе от 25 до 40 минут, развивать скорость до 740 километров в час и подниматься на высоту до девяти тысяч метров. Кроме того, запускать дрон можно не только с наземных установок, но и с летательных аппаратов, например, с вертолета Ми-8, что существенно увеличивает радиус его применения.
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