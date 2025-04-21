21 апреля 2025

Полковник Матвийчук доложил о начале послепасхального наступления ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный эксперт считает, что российская армия продолжит масштабное наступление
Военный эксперт считает, что российская армия продолжит масштабное наступление Фото:
новость из сюжета
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Завершение пасхального перемирия, инициированного Владимиром Путиным, послужило отправной точкой для начала весенне-летней наступательной кампании российских войск. Об этом сообщил военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Полагаю, что весенне-летнее наступление началось рано утром в понедельник, 21 апреля. После окончания пасхального перемирия наши войска получили задачи и возобновили наступление по всему фронту — начиная с Курской области и заканчивая Херсонщиной», — приводит МК слова Матвийчука.

Эксперт отметил, что прорыв фронта наиболее вероятен на Южно-Донецком направлении, особенно после взятия населенного пункта Покровск, также известного как Красноармейск. По мнению Матвийчука, планируется осуществить форсирование Днепра и вернуть контроль над Херсоном. Также ожидается проведение успешных наступательных операций на Харьковском направлении.

По окончании режима прекращения огня, который длился 30 часов с 19 по 21 апреля,  российские вооруженные силы нанесли значительные удары по противнику на белгородском, купянском, донецком, запорожском и херсонском направлениях. Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что ВС России начнут наступление на Днепропетровскую область, пишет «Национальная Служба Новостей».

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Завершение пасхального перемирия, инициированного Владимиром Путиным, послужило отправной точкой для начала весенне-летней наступательной кампании российских войск. Об этом сообщил военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Полагаю, что весенне-летнее наступление началось рано утром в понедельник, 21 апреля. После окончания пасхального перемирия наши войска получили задачи и возобновили наступление по всему фронту — начиная с Курской области и заканчивая Херсонщиной», — приводит МК слова Матвийчука. Эксперт отметил, что прорыв фронта наиболее вероятен на Южно-Донецком направлении, особенно после взятия населенного пункта Покровск, также известного как Красноармейск. По мнению Матвийчука, планируется осуществить форсирование Днепра и вернуть контроль над Херсоном. Также ожидается проведение успешных наступательных операций на Харьковском направлении. По окончании режима прекращения огня, который длился 30 часов с 19 по 21 апреля,  российские вооруженные силы нанесли значительные удары по противнику на белгородском, купянском, донецком, запорожском и херсонском направлениях. Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что ВС России начнут наступление на Днепропетровскую область, пишет «Национальная Служба Новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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