Миллиардер из списка Forbes заручился поддержкой Паслера в развитии концерна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Паслер налаживает отношения с бизнесом в регионе
Денис Паслер налаживает отношения с бизнесом в регионе Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с президентом ГК «Арнест» Алексеем Сагалом (34-е место в рейтинге богатейших миллиардеров России по версии Forbes), который в прошлом году выкупил концерн «Калина» в Екатеринбурге. Глава региона рассказал, что поддержал планы бизнесмена увеличить мощности фабрики.

«Я поддержал намерение компании увеличить мощности фабрики „Калина“ на 30% к 2030 году. Это позволит привлечь в Свердловскую область более пяти миллиардов инвестиций, получить новые патенты и увеличить налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджеты», — написал в своем telegram-канале Паслер.

По его словам, предприятия «Арнест» в Екатеринбурге — фабрика «Калина» и завод «Патра» — являются крупными налогоплательщиками и обеспечивают рабочими местами большое количество уральцев. «Поэтому важно было обсудить перспективы их развития», — подчеркнул губернатор.

Прошлым владельцем концерна «Калина» была нидерландско-британская фирма Unilever, которая с ним распрощалась, как и с другими российскими активами, в прошлом году. По неофициальным данным, гигантский актив обошелся Сагалу в 520 миллионов евро. До этого предприниматель выкупил российский бизнес у Heineken — «Патра» — там изготавливают различные напитки.

Группа компаний «Арнест» выпускает парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию. У холдинга также есть собственное производство алюминиевых баллонов и комплектующих к ним. Сагал входил в число россиян с наибольшими суммами дивидендов за 2022 год.

Концерн «Калина» оценивали в 520 миллионов евро
Концерн «Калина» оценивали в 520 миллионов евро
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с президентом ГК «Арнест» Алексеем Сагалом (34-е место в рейтинге богатейших миллиардеров России по версии Forbes), который в прошлом году выкупил концерн «Калина» в Екатеринбурге. Глава региона рассказал, что поддержал планы бизнесмена увеличить мощности фабрики. «Я поддержал намерение компании увеличить мощности фабрики „Калина“ на 30% к 2030 году. Это позволит привлечь в Свердловскую область более пяти миллиардов инвестиций, получить новые патенты и увеличить налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджеты», — написал в своем telegram-канале Паслер. По его словам, предприятия «Арнест» в Екатеринбурге — фабрика «Калина» и завод «Патра» — являются крупными налогоплательщиками и обеспечивают рабочими местами большое количество уральцев. «Поэтому важно было обсудить перспективы их развития», — подчеркнул губернатор. Прошлым владельцем концерна «Калина» была нидерландско-британская фирма Unilever, которая с ним распрощалась, как и с другими российскими активами, в прошлом году. По неофициальным данным, гигантский актив обошелся Сагалу в 520 миллионов евро. До этого предприниматель выкупил российский бизнес у Heineken — «Патра» — там изготавливают различные напитки. Группа компаний «Арнест» выпускает парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию. У холдинга также есть собственное производство алюминиевых баллонов и комплектующих к ним. Сагал входил в число россиян с наибольшими суммами дивидендов за 2022 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...