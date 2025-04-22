Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с президентом ГК «Арнест» Алексеем Сагалом (34-е место в рейтинге богатейших миллиардеров России по версии Forbes), который в прошлом году выкупил концерн «Калина» в Екатеринбурге. Глава региона рассказал, что поддержал планы бизнесмена увеличить мощности фабрики.
«Я поддержал намерение компании увеличить мощности фабрики „Калина“ на 30% к 2030 году. Это позволит привлечь в Свердловскую область более пяти миллиардов инвестиций, получить новые патенты и увеличить налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджеты», — написал в своем telegram-канале Паслер.
По его словам, предприятия «Арнест» в Екатеринбурге — фабрика «Калина» и завод «Патра» — являются крупными налогоплательщиками и обеспечивают рабочими местами большое количество уральцев. «Поэтому важно было обсудить перспективы их развития», — подчеркнул губернатор.
Прошлым владельцем концерна «Калина» была нидерландско-британская фирма Unilever, которая с ним распрощалась, как и с другими российскими активами, в прошлом году. По неофициальным данным, гигантский актив обошелся Сагалу в 520 миллионов евро. До этого предприниматель выкупил российский бизнес у Heineken — «Патра» — там изготавливают различные напитки.
Группа компаний «Арнест» выпускает парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию. У холдинга также есть собственное производство алюминиевых баллонов и комплектующих к ним. Сагал входил в число россиян с наибольшими суммами дивидендов за 2022 год.
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