В Новороссийске ввели режим ЧС

Глава Новороссийска Кравченко: в городе введен режим ЧС
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Из-за ночной атаки ВСУ в городе был введен режим ЧС
Из-за ночной атаки ВСУ в городе был введен режим ЧС Фото:
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В Новороссийске был объявлен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске введен режим ЧС», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Ранее два дрона ВСУ попали в многоквартирные дома в городе. Он добавил, что повреждения есть и в частном секторе Восточного района.

В настоящее время сообщается о пяти пострадавших с различной степенью травм, среди которых — двое несовершеннолетних. Всем им предоставляется необходимая медицинская помощь. Кроме того, Кравченко отметил, что для каждого пострадавшего объекта уже разрабатывается программа аварийно-восстановительных мероприятий. Созданы специальные комиссии для оценки нанесенного ущерба и оказания поддержки пострадавшим.

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В Новороссийске был объявлен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. «В Новороссийске введен режим ЧС», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Ранее два дрона ВСУ попали в многоквартирные дома в городе. Он добавил, что повреждения есть и в частном секторе Восточного района. В настоящее время сообщается о пяти пострадавших с различной степенью травм, среди которых — двое несовершеннолетних. Всем им предоставляется необходимая медицинская помощь. Кроме того, Кравченко отметил, что для каждого пострадавшего объекта уже разрабатывается программа аварийно-восстановительных мероприятий. Созданы специальные комиссии для оценки нанесенного ущерба и оказания поддержки пострадавшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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