В Новороссийске ввели режим ЧС

В Новороссийске был объявлен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске введен режим ЧС», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Ранее два дрона ВСУ попали в многоквартирные дома в городе. Он добавил, что повреждения есть и в частном секторе Восточного района.
В настоящее время сообщается о пяти пострадавших с различной степенью травм, среди которых — двое несовершеннолетних. Всем им предоставляется необходимая медицинская помощь. Кроме того, Кравченко отметил, что для каждого пострадавшего объекта уже разрабатывается программа аварийно-восстановительных мероприятий. Созданы специальные комиссии для оценки нанесенного ущерба и оказания поддержки пострадавшим.
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