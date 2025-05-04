Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной партии Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель стал жертвой нападения со стороны неизвестного мужчины в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
«Президент ТЭЦ Озгюр Озел подвергся нападению с применением кулаков», — пишет CNN Turk. Инцидент произошел, когда Озгюр Озель выходил из здания с похорон турецкого актера и режиссера Сырры Сюрейи Ондера. На видеозаписи, показанной телеканалом, видно, как неизвестный подходит к политику и наносит ему удар кулаком. Охранники быстро среагировали и задержали нападавшего. После инцидента Озгюр Озель, окруженный толпой, сел в свою машину и покинул место происшествия.
Заместитель генерального директора DHA Тамер Оскай рассказал CNN Turk о первом устном заявлении злоумышленника. «Ранее я обращался в Народно-республиканскую партию за карточкой на питание, но мне не дали еду, потому что я не был членом партии. Я был разочарован этим в течение долгого времени», — сказал подозреваемый.
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