В МВД дали советы по защите профиля в Telegram

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ опубликовало ряд советов по обеспечению безопасности личных данных пользователей в Telegram. Специалисты акцентировали внимание на ключевых настройках конфиденциальности и мерах предосторожности, которые помогут снизить риски взлома и мошенничества.
В официальном telegram-канале МВД рекомендуют первым делом скрыть свой номер телефона от посторонних. Эта мера позволит повысить приватность общения и уменьшить вероятность получения спама или сообщений от злоумышленников. В настройках Telegram в разделе «Конфиденциальность» — «Номер телефона» пользователь может выбрать, кто сможет найти его профиль по номеру: все пользователи или только контакты из телефонной книги.
Правоохранители советуют регулярно проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту Telegram. Для этого необходимо открыть раздел «Устройства» в настройках. Если среди подключенных устройств обнаружен неизвестный девайс, рекомендуется немедленно завершить его сеанс. Также можно настроить автоматическое завершение неактивных сессий.
Одной из самых эффективных мер безопасности специалисты МВД называют включение двухфакторной аутентификации. Для этого нужно в настройках конфиденциальности установить так называемый «облачный пароль». При попытке входа в аккаунт с нового устройства, помимо кода из SMS, потребуется ввести этот пароль. Даже если злоумышленник завладеет вашим телефоном или SIM-картой, доступ к профилю останется защищенным.
В МВД обращают внимание на то, что многие пользователи сохраняют в разделе «Избранное» важную информацию: сканы документов, пароли, банковские реквизиты, личные фотографии. Однако при взломе аккаунта злоумышленники в первую очередь проверяют именно эту вкладку. Поэтому специалисты рекомендуют не использовать «Избранное» для хранения чувствительных данных.
Еще одна полезная настройка — ограничение круга лиц, которые могут звонить вам в Telegram. В разделе «Конфиденциальность» можно разрешить звонки только контактам из телефонной книги. Это поможет избежать нежелательных звонков от мошенников, которые могут использовать имена и фотографии ваших знакомых для обмана. МВД напоминает: ни в коем случае нельзя передавать код подтверждения для входа в Telegram третьим лицам. Также не рекомендуется переходить по подозрительным ссылкам, особенно если они приходят от незнакомцев. Даже если сообщение с ссылкой поступило от знакомого, его стоит перепроверить — возможно, аккаунт был взломан.
В ведомстве подчеркивают: стоит игнорировать сайты и сервисы, которые требуют авторизации через Telegram, особенно если их подлинность вызывает сомнения. Это может быть попыткой фишинга — хищения ваших учетных данных. Для дополнительной защиты своего аккаунта МВД рекомендует периодически менять пароль от Telegram и регулярно очищать кэш приложения.
В МВД напомнили, что с 1 июня 2025 года государственным органам и финансовым организациям запрещено использовать зарубежные мессенджеры, включая Telegram, для официального общения с гражданами. Эта мера направлена на предотвращение случаев мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников официальных структур.
