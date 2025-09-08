Мантуров: РФ обсуждала с Китаем сотрудничество в добыче редкоземельных металлов

Мантуров рассказал про обсуждение с Китаем добычи РЗМ
Мантуров рассказал про обсуждение с Китаем добычи РЗМ

Привлечение китайских партнеров к освоению российских месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) обсуждалось на высоком уровне, но финальных договоренностей пока не достигнуто. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«На самом деле такие разговоры были и уже определенное время назад. Окончательных решений не принято, но мы знаем, кто может быть партнером», — сказал Мантуров.

Кроме того, он добавил, что сегодня наиболее передовые технологии в области добычи и переработки РЗМ принадлежат Китаю и США. Вице-премьер уточнил, что сотрудничество с Китаем рассматривается преимущественно из-за его технологического лидерства на мировом рынке редкоземельных металлов. Россия заинтересована в развитии собственных производственных мощностей, однако без доступа к передовым технологиям обеспечить полный цикл добычи и переработки будет затруднительно.

Ранее Россия и Китай уже расширяли сотрудничество в высокотехнологичных отраслях. После визита президента Владимира Путина в КНР были подписаны соглашения по крупным проектам, включая «Силу Сибири — 2» и кооперацию в авиационной промышленности. Эксперты отмечали, что обмен технологиями между странами может охватить не только двигателестроение, но и сферу редкоземельных металлов, где Китай лидирует по технологиям, а Россия обладает значительными запасами сырья.

