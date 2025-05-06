Старовойт сообщил о жестких мерах после проверки ликвидации мазута в Черном море

Ространснадзор выявил массовые нарушения при перевозке нефти и нефтепродуктов с судов. По информации, министра транспорта РФ Романа Старовойта, по итогам контрольных мероприятий было вынесено 29 решений о приостановлении и прекращении действия лицензий у компаний, допустивших нарушения.
«Завершена проверка ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов нефти», — сказал Старовойт РИА Новости. В ходе проверки специалисты Ространснадзора провели 516 контрольных мероприятий, в результате которых выявили 682 нарушения обязательных требований. По каждому случаю были приняты меры: выдано 212 предписаний об устранении нарушений, а также составлено 86 протоколов об административных правонарушениях.
Поводом для масштабной проверки стали поручения президента РФ Владимира Путина. В январе глава государства заслушал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море и поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. В ответ Минтранс России организовал комплексную проверку судоходных компаний, эксплуатирующих танкеры.
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