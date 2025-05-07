Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что украинские власти предпринимают попытки сорвать празднование Дня Победы в России. По его словам, участившиеся воздушные атаки Вооруженных сил Украины на российские регионы являются частью более масштабной стратегии.
«Это часть более масштабной стратегии — попытка сорвать празднование годовщины Победы и создать атмосферу хаоса и страха», — рассказал Константинов РИА Новости. Он подчеркнул, что действия Украины не являются изолированными инцидентами, а представляют собой скоординированные усилия. По его мнению, ВСУ действуют в условиях, когда надежда на скорое мирное урегулирование ситуации и уступки со стороны России, по мнению Киева, уже не оправданы.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии на время празднования 80-летия Победы. Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.
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