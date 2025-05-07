Климатолог предупредил москвичей о летнем торнадо

Климатолог Кокорина: в Москве этим летом могут возникнуть торнадо
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для Москвы торнадо пока не станут массовым явлением
Для Москвы торнадо пока не станут массовым явлением Фото:

По данным климатолога фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина, в летний период москвичам стоит готовиться к более частым случаям сильных ветров и торнадо. Эксперт отмечает, что изменения климата приводят к появлению новых погодных рисков, в том числе смерчей и шквалистых ветров с порывами до 30 метров в секунду.

«Сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду у нас однозначно будет больше», — рассказал Кокорин Агентству городских новостей «Москва». Исследования Института физики атмосферы РАН подтверждают, что количество торнадо на территории России увеличивается. Причина — изменение погодных условий, в частности, учащение волн жары, которые могут проникать далеко на север, в том числе в Московскую область. Однако, по словам Кокорина, для самой Москвы торнадо пока не станут массовым явлением.

Ранее в Московском регионе уже фиксировались отдельные случаи смерчей, однако они оставались редкостью. Теперь же специалисты предупреждают: число экстремальных погодных явлений будет расти. В первую очередь это касается мощных ветров, способных достигать опасных значений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По данным климатолога фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина, в летний период москвичам стоит готовиться к более частым случаям сильных ветров и торнадо. Эксперт отмечает, что изменения климата приводят к появлению новых погодных рисков, в том числе смерчей и шквалистых ветров с порывами до 30 метров в секунду. «Сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду у нас однозначно будет больше», — рассказал Кокорин Агентству городских новостей «Москва». Исследования Института физики атмосферы РАН подтверждают, что количество торнадо на территории России увеличивается. Причина — изменение погодных условий, в частности, учащение волн жары, которые могут проникать далеко на север, в том числе в Московскую область. Однако, по словам Кокорина, для самой Москвы торнадо пока не станут массовым явлением. Ранее в Московском регионе уже фиксировались отдельные случаи смерчей, однако они оставались редкостью. Теперь же специалисты предупреждают: число экстремальных погодных явлений будет расти. В первую очередь это касается мощных ветров, способных достигать опасных значений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...