Климатолог предупредил москвичей о летнем торнадо

По данным климатолога фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина, в летний период москвичам стоит готовиться к более частым случаям сильных ветров и торнадо. Эксперт отмечает, что изменения климата приводят к появлению новых погодных рисков, в том числе смерчей и шквалистых ветров с порывами до 30 метров в секунду.
«Сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду у нас однозначно будет больше», — рассказал Кокорин Агентству городских новостей «Москва». Исследования Института физики атмосферы РАН подтверждают, что количество торнадо на территории России увеличивается. Причина — изменение погодных условий, в частности, учащение волн жары, которые могут проникать далеко на север, в том числе в Московскую область. Однако, по словам Кокорина, для самой Москвы торнадо пока не станут массовым явлением.
Ранее в Московском регионе уже фиксировались отдельные случаи смерчей, однако они оставались редкостью. Теперь же специалисты предупреждают: число экстремальных погодных явлений будет расти. В первую очередь это касается мощных ветров, способных достигать опасных значений.
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