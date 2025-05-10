От Березосока до дня матери: что отмечают и что нельзя делать 11 мая 2025

На 11 мая приходится немало праздников — от веселых и необычных до серьезных памятных дат. В России в этот день отмечают День провозглашения ДНР, а во всем мире — День любви к природе и даже праздник желудка. Православные христиане чтут память святителя Кирилла Туровского и других мучеников. Какие даты стоит отметить 11 мая, а также какие приметы связаны с этим днем и что, по поверьям, нельзя делать — в материале URA.RU.
Международные праздники 11 мая
Международный день матери
Международный день матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2025 году праздник приходится на 11 мая. В России праздник приходится на последнее воскресенье ноября. А вот в мае день матери отмечают в США, Канаде, Германии, Италии, Бельгии, Дании, Финляндии, Эстонии, Турции, Японии, Бразилии и ряде других стран.
День «Ешь все, что хочешь»
Веселый праздник, когда можно забыть о диетах. Появился в США, но его отмечают по всему миру. В этот день разрешается есть все, что хочется — пиццу, пирожные, бургеры. Врачи предупреждают: не переборщите, если есть проблемы со здоровьем. Главное — настроение.
День любви к природе
Напоминает о том, как важно беречь природу. В этот день принято гулять на свежем воздухе, убирать мусор, сажать деревья. Многие устраивают экологические акции. Праздник подойдет для тех, кто любит тишину и зелень.
День глаженых шнурков
Шутливый праздник. Подходит тем, кто любит порядок и внимание к деталям. Повод разобрать шкаф, постирать и погладить все до мелочей — даже шнурки. Отличная возможность устроить ревизию в гардеробе.
Всемирный день осведомленности об эгоизме. Придуман в 2018 году, чтобы напомнить: кроме нас есть и другие. В этот день принято задуматься — не слишком ли часто мы ставим себя выше остальных. Психологи советуют провести день спокойно, без конфликтов и раздражения.
Праздники в России
День провозглашения ДНР
11 мая 2014 года прошел референдум о создании Донецкой народной республики — «за » проголосовали 90% населения. В городах проходят памятные мероприятия, концерты, встречи.
Православные праздники
День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского
11 мая православная церковь чтит святителя Кирилла Туровского — одного из самых выдающихся духовных деятелей Древней Руси. Он жил в XII веке в городе Туров, который сегодня находится на территории современной Беларуси. С юных лет Кирилл проявлял стремление к духовной жизни и в зрелом возрасте принял монашеский постриг в местном Борисоглебском монастыре. Некоторое время он провёл в уединении, посвятив себя молитвам и посту.
За праведную и мудрую жизнь Кирилла избрали епископом Туровским. Он прославился не только как святитель, но и как выдающийся богослов и писатель. Кирилл активно боролся с ересью, обращался с духовными наставлениями к князю Андрею Боголюбскому, проповедовал чистоту веры и церковного учения.
Он стал автором множества духовных сочинений, в том числе поучений, молитв, написал слова ко всем господским праздникам. За красоту языка и глубину мысли его называли русским Златоустом, по аналогии с великим византийским святителем Иоанном Златоустом. В этот день верующие вспоминают подвиг святителя, молятся о наставлении в вере, просят укрепления духа и защиты от соблазнов.
Кого еще вспоминают 11 мая
- Мученики Дада, Максим и Квинтилиан Христиане, пострадавшие за веру во времена римских гонений. Их пытали и казнили за отказ поклоняться языческим богам. В православии они считаются примером верности Богу.
- Апостолы Иасон и Сосипатр, мученица Керкира и другие. Ученики апостола Павла. Проповедовали на острове Керкира, где были схвачены и казнены. Вместе с ними погибла и Керкира — дочь местного правителя, ставшая христианкой. Этот день посвящен их подвигу.
Народный праздник 11 мая — Березосок
11 мая на Руси традиционно отмечали Березосок — день, посвященный березовому соку. Этот праздник был связан с природным циклом и умением наших предков внимательно наблюдать за сезонами. Считалось, что именно в это время березы дают особенно чистый и «сильный» сок, насыщенный полезными веществами.
Березовый сок в старину ценили не только как вкусный и освежающий напиток. Ему приписывали целебные свойства — он помогал при простудах, очищал организм, укреплял иммунитет после зимы. Девушки умывались соком, чтобы кожа стала чистой и светлой, а волосы — блестящими. Сок собирали в глиняные или деревянные емкости, хранили в подвалах, а порой и закатывали в банки на зиму.
Ходила примета: если береза в этот день «плачет» — то есть дает сок обильно — лето будет дождливым. Если же сок идет скудно — лето обещает быть сухим и жарким.
В Березосок запрещалось ломать деревья и вредить природе. Этот день был временем благодарности: люди благодарили землю за ее щедрость, не забывая при этом, что береза — живое существо, и к ней нужно относиться бережно. Сегодня традиция сбора сока сохранилась в деревнях и у дачников.
Что нельзя делать 11 мая
- Ругаться и спорить — к ссорам на долгое время
- Стричь волосы — «срежете» удачу
- Делать крупные покупки — могут не порадовать
- Перенапрягаться — возможна усталость и раздражение
- Плохо обращаться с природой — день связан с уважением к ней
Кто отмечает именины
- Анна — «благодать»
- Виталий — «жизненный»
- Кирилл — «владыка»
- Максим — «величайший»
Кто родился 11 мая
- Летиция Каста — актриса и модель
- Юрий Семин — футбольный тренер
- Валентино Гаравани — дизайнер, основатель бренда Valentino
- Константин Меладзе — композитор и продюсер
- Агния Дитковските — актриса
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