Российская ПВО сбила 14 украинских дронов

Инциденты произошли сразу в нескольких регионах страны
Инциденты произошли сразу в нескольких регионах страны
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«С 8:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале Министерства. Инциденты произошли сразу в нескольких регионах страны.

Согласно сообщению ведомства, из общего числа уничтоженных дронов:

  • семь были сбиты над территорией Белгородской области;
  • шесть – над территорией Республики Крым;
  • один беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря.

