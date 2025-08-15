Российская ПВО сбила 14 украинских дронов

Инциденты произошли сразу в нескольких регионах страны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«С 8:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале Министерства. Инциденты произошли сразу в нескольких регионах страны.
Согласно сообщению ведомства, из общего числа уничтоженных дронов:
- семь были сбиты над территорией Белгородской области;
- шесть – над территорией Республики Крым;
- один беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря.
