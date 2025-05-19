Возвращение России в мировой футбол сорвалось из-за Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава ФИФА отложил обсуждение возвращения России в международный футбол после разговора с Зеленским
Глава ФИФА отложил обсуждение возвращения России в международный футбол после разговора с Зеленским Фото:

ФИФА откладывает обсуждение возможного возвращения сборных и клубов России на международную арену после разговора главы организации Джанни Инфантино с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают спортивные издания со ссылкой на источники.

«После этого звонка (Инфантино и Зеленского, — прим. URA.RU) было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряженности», — заявил источник sport24. Ранее планировалось проведение закрытой встречи с участием влиятельных делегаций, однако обсуждение не состоялось.

Отстранение российских команд от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА действует с 28 февраля 2022 года, когда в ответ на начало специальной военной операции на Украине были введены соответствующие санкции. Недавние консультации показали, что ряд европейских стран, включая Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию, Данию, Польшу, Украину, страны Балтии, а также Японию, категорически против возвращения России в международный футбол. В то же время в кулуарах ФИФА продолжается дискуссия: южноамериканские футбольные организации выступают за восстановление членства российских команд и намерены лоббировать эту инициативу на предстоящих заседаниях организации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФИФА откладывает обсуждение возможного возвращения сборных и клубов России на международную арену после разговора главы организации Джанни Инфантино с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают спортивные издания со ссылкой на источники. «После этого звонка (Инфантино и Зеленского, — прим. URA.RU) было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряженности», — заявил источник sport24. Ранее планировалось проведение закрытой встречи с участием влиятельных делегаций, однако обсуждение не состоялось. Отстранение российских команд от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА действует с 28 февраля 2022 года, когда в ответ на начало специальной военной операции на Украине были введены соответствующие санкции. Недавние консультации показали, что ряд европейских стран, включая Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию, Данию, Польшу, Украину, страны Балтии, а также Японию, категорически против возвращения России в международный футбол. В то же время в кулуарах ФИФА продолжается дискуссия: южноамериканские футбольные организации выступают за восстановление членства российских команд и намерены лоббировать эту инициативу на предстоящих заседаниях организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...