Возвращение России в мировой футбол сорвалось из-за Зеленского

ФИФА откладывает обсуждение возможного возвращения сборных и клубов России на международную арену после разговора главы организации Джанни Инфантино с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают спортивные издания со ссылкой на источники.
«После этого звонка (Инфантино и Зеленского, — прим. URA.RU) было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряженности», — заявил источник sport24. Ранее планировалось проведение закрытой встречи с участием влиятельных делегаций, однако обсуждение не состоялось.
Отстранение российских команд от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА действует с 28 февраля 2022 года, когда в ответ на начало специальной военной операции на Украине были введены соответствующие санкции. Недавние консультации показали, что ряд европейских стран, включая Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию, Данию, Польшу, Украину, страны Балтии, а также Японию, категорически против возвращения России в международный футбол. В то же время в кулуарах ФИФА продолжается дискуссия: южноамериканские футбольные организации выступают за восстановление членства российских команд и намерены лоббировать эту инициативу на предстоящих заседаниях организации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.