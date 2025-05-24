РЕН ТВ: поезд наехал на людей в Подмосковье, есть погибшие

Авария произошла в Подмосковье
В Подмосковье поезд наехал на пешеходов, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
«Два человека погибли в результате наезда поезда на пешеходов в Подмосковье», — передает телеканала. Уточняется, что авария произошла в Апрелевке. Официальные комментарии об инциденте не поступали.
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