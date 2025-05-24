РЕН ТВ: поезд наехал на людей в Подмосковье, есть погибшие

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Авария произошла в Подмосковье
Авария произошла в Подмосковье Фото:

В Подмосковье поезд наехал на пешеходов, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Два человека погибли в результате наезда поезда на пешеходов в Подмосковье», — передает телеканала. Уточняется, что авария произошла в Апрелевке. Официальные комментарии об инциденте не поступали.

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В Подмосковье поезд наехал на пешеходов, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. «Два человека погибли в результате наезда поезда на пешеходов в Подмосковье», — передает телеканала. Уточняется, что авария произошла в Апрелевке. Официальные комментарии об инциденте не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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