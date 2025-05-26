Бывший чиновник правительства Челябинской области награжден медалью Минэнерго РФ

Председатель правительства Луганской народной республики (ЛНР) Егор Ковальчук приказом Минэнерго РФ награжден медалью «Трудовая слава» III степени. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР. Ковальчук ранее занимал пост заместителя губернатора Челябинской области, а также главы Миасса.
«Ковальчук приказом Минэнерго РФ награжден ведомственной медалью. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак вручил Ковальчуку медаль „Трудовая слава“ III степени», — сообщила пресс-служба правительства ЛНР в telegram-канале.
Ковальчук заявил, что относится к этой награде как к коллективной. «В условиях военного положения и непрекращающихся обстрелов нам благодаря помощи федерального центра удалось сохранить устойчивость отрасли. После воссоединения с Россией, топливно-энергетический комплекс Донбасса получил мощный импульс к развитию», — подчеркнул Ковальчук.
Ковальчук начал в 1995 году в Южно-Уральском филиале Машбанка. Далее возглавил МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в Челябинске. В 2010–2012 годах работал вице-мэром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В ноябре 2012 года занял пост министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 2015 по 2019 годы работал в Ханты-Мансийске. В сентябре 2019 года Ковальчук был назначен на пост заместителя губернатора Челябинской области. В 2023 году жители Миасса избрали его главой города, где он проработал чуть более года. После занял пост председателя правительства ЛНР.
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