Мишустину доложили о крушении мостов в российских регионах

Председателю правительства России Михаилу Мишустину сообщили о ЧП с подрывом мостов и крушением поездов на территории Брянской и Курской областей. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.
"Мишустину доложено о происшествиях с поездами в Брянской и Курской областях", — заявил Старовойт. Его слова передает РИА Новости.
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. В момент инцидента по нему следовал пассажирский поезд, в котором находились 388 человек. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной происшествия стал взрыв. На данный момент погибло семь человек, еще 71 были ранены. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
В этот же день произошел подрыв моста и в Курской области между станциями Остапово и Михайловский Рудник. Это подтвердили в Следственном комитете РФ. В результате происшествия с рельсов сошли тепловоз и три порожних грузовых вагона.
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