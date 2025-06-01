Мишустину доложили о крушении мостов в российских регионах

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Мишустин выслушал доклад о ЧП в Брянской и Курской областях
Мишустин выслушал доклад о ЧП в Брянской и Курской областях Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Председателю правительства России Михаилу Мишустину сообщили о ЧП с подрывом мостов и крушением поездов на территории Брянской и Курской областей. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт. 

"Мишустину доложено о происшествиях с поездами в Брянской и Курской областях", — заявил Старовойт. Его слова передает РИА Новости. 

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. В момент инцидента по нему следовал пассажирский поезд, в котором находились 388 человек. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной происшествия стал взрыв. На данный момент погибло семь человек, еще 71 были ранены. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

В этот же день произошел подрыв моста и в Курской области между станциями Остапово и Михайловский Рудник. Это подтвердили в Следственном комитете РФ. В результате происшествия с рельсов сошли тепловоз и три порожних грузовых вагона. 

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Председателю правительства России Михаилу Мишустину сообщили о ЧП с подрывом мостов и крушением поездов на территории Брянской и Курской областей. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.  "Мишустину доложено о происшествиях с поездами в Брянской и Курской областях", — заявил Старовойт. Его слова передает РИА Новости.  В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. В момент инцидента по нему следовал пассажирский поезд, в котором находились 388 человек. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной происшествия стал взрыв. На данный момент погибло семь человек, еще 71 были ранены. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. В этот же день произошел подрыв моста и в Курской области между станциями Остапово и Михайловский Рудник. Это подтвердили в Следственном комитете РФ. В результате происшествия с рельсов сошли тепловоз и три порожних грузовых вагона. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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