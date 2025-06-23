CNN: США отслеживают пуски ракет из Ирана по американским военным объектам

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США отслеживают удары Ирана
США отслеживают удары Ирана Фото:
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Правительство США отслеживает угрозу американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре после сообщений о ракетном ударе со стороны Ирана. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

«Белый дом и Министерство обороны США находятся в курсе потенциальных угроз авиабазе Аль-Удейд в Катаре и пристально следят за ними», — заявил чиновник, передает CNN. По данным источника телеканала, президент Дональд Трамп в данный момент находится в Ситуативной комнате вместе с министром обороны и главой объединенного комитета начальников штабов для обсуждения ситуации.

Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в результате чего были атакованы заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого иранские власти заявили о возможных ответных мерах, а уровень тревоги в регионе был повышен, что привело к ужесточению мер безопасности в Израиле и США. Обострение ситуации связано с опасениями эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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Правительство США отслеживает угрозу американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре после сообщений о ракетном ударе со стороны Ирана. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома. «Белый дом и Министерство обороны США находятся в курсе потенциальных угроз авиабазе Аль-Удейд в Катаре и пристально следят за ними», — заявил чиновник, передает CNN. По данным источника телеканала, президент Дональд Трамп в данный момент находится в Ситуативной комнате вместе с министром обороны и главой объединенного комитета начальников штабов для обсуждения ситуации. Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в результате чего были атакованы заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого иранские власти заявили о возможных ответных мерах, а уровень тревоги в регионе был повышен, что привело к ужесточению мер безопасности в Израиле и США. Обострение ситуации связано с опасениями эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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