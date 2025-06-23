CNN: США отслеживают пуски ракет из Ирана по американским военным объектам

Правительство США отслеживает угрозу американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре после сообщений о ракетном ударе со стороны Ирана. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.
«Белый дом и Министерство обороны США находятся в курсе потенциальных угроз авиабазе Аль-Удейд в Катаре и пристально следят за ними», — заявил чиновник, передает CNN. По данным источника телеканала, президент Дональд Трамп в данный момент находится в Ситуативной комнате вместе с министром обороны и главой объединенного комитета начальников штабов для обсуждения ситуации.
Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в результате чего были атакованы заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого иранские власти заявили о возможных ответных мерах, а уровень тревоги в регионе был повышен, что привело к ужесточению мер безопасности в Израиле и США. Обострение ситуации связано с опасениями эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.