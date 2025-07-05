Лукашенко призвал не скрывать правду о Великой Отечественной войне

Лукашенко: к войне необходимо готовиться, чтобы она не стала неожиданностью
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко заявил, что к войне надо готовиться, чтобы она не стала неожиданностью
Лукашенко заявил, что к войне надо готовиться, чтобы она не стала неожиданностью Фото:

В Белоруссии призвали не скрывать правду о событиях Великой Отечественной войны, независимо от ее сложности. С этим выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы „прошлепали“ начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», — подчеркнул президент во время церемонии открытия музея Славы Могилевщины. Его слова передает «Sputnik.Беларусь». По словам Лукашенко, сохранение объективной исторической памяти особенно важно в условиях современной информационной борьбы.  

Глава государства обратил внимание на то, что оккупация произошла не из-за слабости Красной Армии, а вследствие недостаточной готовности СССР к военным действиям и неверия в возможность нападения Германии. Лукашенко подчеркнул, что из уроков прошлого необходимо делать выводы и быть готовыми защищать государство.

Он добавил, что Беларусь не ведет агрессивную политику и выступает против войны, однако должна быть готова к возможным угрозам. По его словам, так у страны будет возможность избежать повторения событий 1941 года.

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В Белоруссии призвали не скрывать правду о событиях Великой Отечественной войны, независимо от ее сложности. С этим выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы „прошлепали“ начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», — подчеркнул президент во время церемонии открытия музея Славы Могилевщины. Его слова передает «Sputnik.Беларусь». По словам Лукашенко, сохранение объективной исторической памяти особенно важно в условиях современной информационной борьбы.   Глава государства обратил внимание на то, что оккупация произошла не из-за слабости Красной Армии, а вследствие недостаточной готовности СССР к военным действиям и неверия в возможность нападения Германии. Лукашенко подчеркнул, что из уроков прошлого необходимо делать выводы и быть готовыми защищать государство. Он добавил, что Беларусь не ведет агрессивную политику и выступает против войны, однако должна быть готова к возможным угрозам. По его словам, так у страны будет возможность избежать повторения событий 1941 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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