Лукашенко призвал не скрывать правду о Великой Отечественной войне

В Белоруссии призвали не скрывать правду о событиях Великой Отечественной войны, независимо от ее сложности. С этим выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы „прошлепали“ начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», — подчеркнул президент во время церемонии открытия музея Славы Могилевщины. Его слова передает «Sputnik.Беларусь». По словам Лукашенко, сохранение объективной исторической памяти особенно важно в условиях современной информационной борьбы.
Глава государства обратил внимание на то, что оккупация произошла не из-за слабости Красной Армии, а вследствие недостаточной готовности СССР к военным действиям и неверия в возможность нападения Германии. Лукашенко подчеркнул, что из уроков прошлого необходимо делать выводы и быть готовыми защищать государство.
Он добавил, что Беларусь не ведет агрессивную политику и выступает против войны, однако должна быть готова к возможным угрозам. По его словам, так у страны будет возможность избежать повторения событий 1941 года.
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