Путин назвал нелепой ситуацию с членством Москвы в БДИПЧ ОБСЕ

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал как абсурдную ситуацию, сложившуюся вокруг членства России в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), отмечая, что эта структура не обеспечивает защиту прав российских граждан. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.
«Сложившаяся ситуация действительно выглядит нелепо: мы предоставляем все необходимые возможности, а со стороны организации не получаем никакой отдачи. Мы дополнительно обсудим, как поступить в данной ситуации», — прокомментировал Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля.
Президент добавил, что по данному вопросу необходимо провести консультации как с Министерством иностранных дел, так и с представителями обеих палат парламента. «Обсудим этот вопрос, подумаем над дальнейшими шагами», — отметил российский лидер.
В ходе доклада президенту Элла Памфилова поставила под сомнение целесообразность дальнейшего взаимодействия с БДИПЧ ОБСЕ. По ее словам, России вообще не нужна это организация. Она не защищает права россиян. По мнению Эллы Памфиловой, ОБСЕ представляет собой закрытую и недемократичную структуру, чьи решения формируются под давлением «внешних хозяев».
