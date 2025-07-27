Звезда сериала «Кухня» пожаловался на актерское клеймо

Никита Тарасов пытается избавиться от актерского клейма
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Никита Тарасов устал от ассоциаций с «Кухней»
Никита Тарасов устал от ассоциаций с «Кухней» Фото:

Российский актер Никита Тарасов, известный по роли кондитера Луи в популярном сериале «Кухня», до сих пор сталкивается с актерским клеймом и пытается избавиться от ассоциации с этим образом. Об этом сообщил сам артист. По его словам, роль французского кондитера оказалась неожиданно прилипчивой для зрителей, несмотря на малое количество реплик и эпизодов.

«Что общего между мной и кондитером из Франции? Абсолютно ничего. Я не знаю французского, не ем десерты вообще. Я удивлен, что запомнился людям, потому что, не шучу, я там почти массовка. Если не считать моей любимой реплики „Увы, шеф“, то 16 реплик за сезон — это максимум... Я сам не понимаю, как этот образ так прилип», — отметил Тарасов в подкасте «Борись и радуйся».

Теперь актер сознательно пытается дистанцироваться от амплуа комедийного героя: в новых проектах он подчеркивает, что не имеет отношения к десертам и профессии кондитера. Как рассказал артист, в каждом следующем сериале он ищет возможность заявить о своей нелюбви к сладкому, а в одном из недавних проектов даже специально снялся в сцене, где демонстративно отказался от пирожных.

Несмотря на широкий успех «Кухни», Тарасов напомнил, что в его фильмографии есть более значимые работы: он снимался в фильме «Битва за Севастополь», а также исполнил роли в таких проектах, как «Колл-центр» и «Преступление и наказание». Однако эти драматические образы оказались менее заметны для широкой аудитории по сравнению с образом кондитера Луи из ситкома.

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Российский актер Никита Тарасов, известный по роли кондитера Луи в популярном сериале «Кухня», до сих пор сталкивается с актерским клеймом и пытается избавиться от ассоциации с этим образом. Об этом сообщил сам артист. По его словам, роль французского кондитера оказалась неожиданно прилипчивой для зрителей, несмотря на малое количество реплик и эпизодов. «Что общего между мной и кондитером из Франции? Абсолютно ничего. Я не знаю французского, не ем десерты вообще. Я удивлен, что запомнился людям, потому что, не шучу, я там почти массовка. Если не считать моей любимой реплики „Увы, шеф“, то 16 реплик за сезон — это максимум... Я сам не понимаю, как этот образ так прилип», — отметил Тарасов в подкасте «Борись и радуйся». Теперь актер сознательно пытается дистанцироваться от амплуа комедийного героя: в новых проектах он подчеркивает, что не имеет отношения к десертам и профессии кондитера. Как рассказал артист, в каждом следующем сериале он ищет возможность заявить о своей нелюбви к сладкому, а в одном из недавних проектов даже специально снялся в сцене, где демонстративно отказался от пирожных. Несмотря на широкий успех «Кухни», Тарасов напомнил, что в его фильмографии есть более значимые работы: он снимался в фильме «Битва за Севастополь», а также исполнил роли в таких проектах, как «Колл-центр» и «Преступление и наказание». Однако эти драматические образы оказались менее заметны для широкой аудитории по сравнению с образом кондитера Луи из ситкома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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